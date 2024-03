Bafta Game Awards 2024: Baldur's Gate 3 dominira, za vratom mu hit iz Insomniaca

Bliži se vrijeme za novi Bafta Game Awards. Baldur's Gate 3, Larianov hit RPG koji je u utrci za najbolju igru zaradio je nominacije glumcima koji njegovim likovima posuđuju glas - konkretno, onima iza Karlach i Astariona.

Sonyjev hit nastavak Spider-Man 2 dobio je devet pohvala, a odmah iza njega slijedi Alan Wake 2 s osam. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i Star Wars Jedi: Survivor imaju po šest nominacija.

Ove godine bit će 20. obljetnica dodjele nagrada - jedne od najprestižnijih večeri u kalendaru za industriju igara - i održat će se 11. travnja 2024.