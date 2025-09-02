Astronautkinja Suni otkrila što joj je najviše nedostajalo tijekom devet mjeseci u svemiru

Astronautkinja Suni Williams, rođena u Needhamu u saveznoj državi Massachusetts, posjetila je televizijsku postaju WBZ-TV te je govorila o svom djetinjstvu, iskustvu dugog boravka u svemiru i onome što joj najviše nedostalo sa Zemlje.

Williams i kolega Butch Wilmore na Međunarodnoj su svemirskoj postaji (ISS) trebali provesti samo tjedan dana, no tehnički problemi produžili su njihov boravak na gotovo devet mjeseci - 286 dana.

'Kako je ljeto prolazilo, shvatili smo da ćemo ostati dulje zbog brojnih testiranja koja nisu mogla biti završena u kratkom roku. Moj kolega Butch i ja brzo smo se prilagodili jer smo već imali iskustva na postaji, pa smo mogli pomoći u svakodnevnim aktivnostima i sudjelovati u svemirskim šetnjama te znanstvenim eksperimentima', ispričala je Williams.