NEPLANIRANO DUG BORAVAK

Astronautkinja Suni otkrila što joj je najviše nedostajalo tijekom devet mjeseci u svemiru

Damir Rukavina

02.09.2025 u 12:57

Suni Williams
Suni Williams Izvor: Profimedia / Autor: NASA/piemags / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Williams i kolega Wilmore na ISS-u su trebali ostati tjedan dana, no zbog tehničkih problema proveli su skoro devet mjeseci u svemiru

Astronautkinja Suni Williams, rođena u Needhamu u saveznoj državi Massachusetts, posjetila je televizijsku postaju WBZ-TV te je govorila o svom djetinjstvu, iskustvu dugog boravka u svemiru i onome što joj najviše nedostalo sa Zemlje.

Williams i kolega Butch Wilmore na Međunarodnoj su svemirskoj postaji (ISS) trebali provesti samo tjedan dana, no tehnički problemi produžili su njihov boravak na gotovo devet mjeseci - 286 dana.

'Kako je ljeto prolazilo, shvatili smo da ćemo ostati dulje zbog brojnih testiranja koja nisu mogla biti završena u kratkom roku. Moj kolega Butch i ja brzo smo se prilagodili jer smo već imali iskustva na postaji, pa smo mogli pomoći u svakodnevnim aktivnostima i sudjelovati u svemirskim šetnjama te znanstvenim eksperimentima', ispričala je Williams.

vezane vijesti

Povratak na Zemlju nije prošao bez izazova, prenosi CBS. Tijelo se nakon dužeg vremena u bestežinskom stanju mora ponovno naviknuti na gravitaciju. 'Nismo bili baš pokretni, nismo mogli stajati ili normalno hodati, iako smo imali snagu. Vestibularni sustav trpi promjene pa ste nekoliko dana dezorijentirani i pomalo vam je mučno. Potrebno je vrijeme da se vrate ravnoteža i spretnost i da kralježnica sjedne na svoje mjesto', opisala je astronautkinja.

Nakon povratka Williams je primila niz priznanja - počasni doktorat Merrimack Collegea, posebnu medalju za Falmouth Road Race, koju je prošle godine otrčala u svemiru, te Guvernerovu povelju iz ruku Maure Healey.

Suni Williams i Butch Wilmore
Suni Williams i Butch Wilmore Izvor: Profimedia / Autor: Brandon Bell / Getty images / Profimedia

Na pitanje što joj je najviše nedostajalo tijekom višemjesečnog boravka u orbiti, odgovor je bio jednostavan i pomalo šaljiv: 'Jela sam jastoga već tri puta otkad sam se vratila, strašno mi je to nedostajalo. Ali ono čemu se najviše veselim su boje jeseni.' Dodala je da uživa u druženju s obitelji i prijateljima te da joj je povratak na obalu oceana donio poseban osjećaj slobode.

Za Williams, koja se često prisjeća kako je djetinjstvo provela u zajednici u Needhamu u kojoj 'svi poznaju jedni druge', povratak kući nakon gotovo godinu dana u svemiru značio je ponovno otkrivanje jednostavnih užitaka koje život u svemiru ne može zamijeniti.

Nasa
  • Nasa
  • Nasa
  • Nasa
  • Nasa
  • Nasa
    +5
Vratili se iz svemira Izvor: EPA / Autor: NASA/Keegan Barber HANDOUT

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REVOLUCIJA S RUĐERA

REVOLUCIJA S RUĐERA

Hrvatski znanstvenici razvili metodu koja kirurzima otkriva granice raka
'CLANKER'

'CLANKER'

Internet smislio pogrdno ime za umjetnu inteligenciju, evo što znači
TRAGIČNI SLUČAJEVI

TRAGIČNI SLUČAJEVI

OpenAI uvodi roditeljske kontrole za ChatGPT nakon tužbe zbog smrti tinejdžera

najpopularnije

Još vijesti