Astronautkinja Suni otkrila što joj je najviše nedostajalo tijekom devet mjeseci u svemiru

Williams i kolega Wilmore na ISS-u su trebali ostati tjedan dana, no zbog tehničkih problema proveli su skoro devet mjeseci u svemiru
Astronautkinja Suni Williams, rođena u Needhamu u saveznoj državi Massachusetts, posjetila je televizijsku postaju WBZ-TV te je govorila o svom djetinjstvu, iskustvu dugog boravka u svemiru i onome što joj najviše nedostalo sa Zemlje.
Williams i kolega Butch Wilmore na Međunarodnoj su svemirskoj postaji (ISS) trebali provesti samo tjedan dana, no tehnički problemi produžili su njihov boravak na gotovo devet mjeseci - 286 dana.
'Kako je ljeto prolazilo, shvatili smo da ćemo ostati dulje zbog brojnih testiranja koja nisu mogla biti završena u kratkom roku. Moj kolega Butch i ja brzo smo se prilagodili jer smo već imali iskustva na postaji, pa smo mogli pomoći u svakodnevnim aktivnostima i sudjelovati u svemirskim šetnjama te znanstvenim eksperimentima', ispričala je Williams.
Povratak na Zemlju nije prošao bez izazova, prenosi CBS. Tijelo se nakon dužeg vremena u bestežinskom stanju mora ponovno naviknuti na gravitaciju. 'Nismo bili baš pokretni, nismo mogli stajati ili normalno hodati, iako smo imali snagu. Vestibularni sustav trpi promjene pa ste nekoliko dana dezorijentirani i pomalo vam je mučno. Potrebno je vrijeme da se vrate ravnoteža i spretnost i da kralježnica sjedne na svoje mjesto', opisala je astronautkinja.
Nakon povratka Williams je primila niz priznanja - počasni doktorat Merrimack Collegea, posebnu medalju za Falmouth Road Race, koju je prošle godine otrčala u svemiru, te Guvernerovu povelju iz ruku Maure Healey.
Na pitanje što joj je najviše nedostajalo tijekom višemjesečnog boravka u orbiti, odgovor je bio jednostavan i pomalo šaljiv: 'Jela sam jastoga već tri puta otkad sam se vratila, strašno mi je to nedostajalo. Ali ono čemu se najviše veselim su boje jeseni.' Dodala je da uživa u druženju s obitelji i prijateljima te da joj je povratak na obalu oceana donio poseban osjećaj slobode.
Za Williams, koja se često prisjeća kako je djetinjstvo provela u zajednici u Needhamu u kojoj 'svi poznaju jedni druge', povratak kući nakon gotovo godinu dana u svemiru značio je ponovno otkrivanje jednostavnih užitaka koje život u svemiru ne može zamijeniti.