Astronauti Suni i Butch progovorili o devet mjeseci provedenih u orbiti

Političke kontroverze

Tijekom misije pojavile su se i političke kontroverze, posebice optužbe američkog predsjednika Donalda Trumpa i izvršnog direktora SpaceX-a Elona Muska da je administracija bivšeg predsjednika Joea Bidena namjerno odgađala povratak astronauta iz političkih razloga. Međutim NASA je više puta negirala te tvrdnje.

Wilmore je za Fox News izjavio da 'u određenom smislu jesmo bili zaglavljeni', ali je oštro odbacio tezu da su bili napušteni. 'Nismo bili ni blizu takvog scenarija', rekao je.

Trump i Musk preuzeli su zasluge za ubrzanje povratka astronauta, no dokumenti NASA-e pokazuju da je plan povratka bio utvrđen još prošlog ljeta, prije nego su njih dvojica počela javno komentirati misiju. NASA je potvrdila da je Bijela kuća tražila informacije o povratku, ali da su ključni faktori za odluku bili tehnička spremnost letjelice, vremenski uvjeti te raspored dolazaka i odlazaka na svemirsku postaju.

'Zahvalan sam na tome što naši politički lideri pokazuju interes za svemirski program. To nije samo osvježavajuće, to je ohrabrujuće i jača našu naciju. Smatram da je dobro kada se lideri uključe u ovako vidljive projekte. Zahvalan sam na tome', rekao je Wilmore.

Williams je dodala kako joj je drago vidjeti da se lideri 'uključuju' i 'obraćaju pažnju'. 'Naša devetomjesečna misija omogućila je mnogim ljudima, uključujući Muska i Trumpa, da vide što se događa na ISS-u i shvate to ozbiljno.'

'To im omogućava da razumiju koliko je važno da kao država budemo prisutni u svemiru. To postavlja primjer i pokazuje našu sposobnost da radimo teške stvari – slati ljude u svemir, raditi tamo i vratiti ih kući. To je važno i cijenim što to prepoznaju', dodala je.