Asteroid koji nas je mimoišao prošlog četvrtka veći je i opasniji nego što smo mislili

2019 OK Zemlju je promašio za desetinu udaljenosti do Mjeseca, a znanstvenicima i dalje nije jasno kako ga nisu uspjeli na vrijeme prepoznati

Asteroid koji nas je promašio astronomima se nije činio kao prijetnja sve dok nam nije proletio pred nosom. Umjesto toga smo uvidjeli prijetnju koju predstavlja u trenutku kada oko nje nismo mogli napraviti ništa. Što je najbolje od svega, niti jedan astronom nije pratio 2019 OK. 'Asteroid je doslovno došao niotkud' rekao je australski astronom Michael Brown u intervjuu za Washington Post .

Prošlog četvrtka Zemlju je, barem na kozmičkoj skali, za dlaku promašila kozmička stijena koja je protutnjala na udaljenosti od 72420 kilometara, dvadeset posto udaljenosti između Zemlje i Mjeseca. Asteroid pod imenom 2019 AD prvotno je bio procjenjen na promjer od tridesetak metara, no on je bio puno veći - 127 metara. Tim rečeno, zašto ga znanstvenici nisu prepoznali?

Velika opasnost za gradove

OK je usporedbe radi velik otprilike kao Kip slobode, no i dalje je sićušan u usporedbi sa 9,6 kilometara velikim razlogom za izumiranjem dinosaura koji je svom silinom udario u područje Meksika prije 66 milijuna godina. Asteroidi upravo te vrste su na meti NASA-e, što ne znači nužno da manji asteroidi ne mogu napraviti štetu. Ako tražite dobar primjer ove teorije, sjetite se asteroida koji je pogodio Tungusku i stvorio eksploziju sličnoj onoj nuklearne bombe, sravnivši sa zemljom šumovito područje veličine New Yorka.

Razlog zbog kojeg 2019 OK služi kao jako dobar podsjetnik da obratimo pažnju ka nebu. Znanstvenici su ga prepoznali svega tjedan dana prije nego što je mimoišao Zemlju, dok su njegove prave dimenzije otkrili tek nakon prolaska.