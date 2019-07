Veliki asteroid noćas je protutnjao pokraj Zemlje - da nas je udario, šteta bi bila katastrofalna

Riječ je o stijeni promjera oko 30 metara pod imenom OK 2019 koju, očigledno, većina sustava za nadgledanje neba nije registrirala

Zemlja je nedavno imala bliski susret sa svemirskim putnikom. Pokraj nas je, naime, na sigurnoj udaljenosti proletio asteroid 2019 OK, do sada neregistrirana stijena veličine od 17 do 39 metara.

Objekt je pored našeg planeta proletio vrlo velikom brzinom, a prepoznao ga je brazilski sustav za lov na asteroide Sonear. 'Manjak bilo kakvog upozorenja dokazuje koliko su asteroidi zapravo opasni' rekao je astronom Michael Brown sa sveučilišta Monash u Melbourneu.