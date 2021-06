Apple predstavio pregršt noviteta, uključujući i novi iOS 15

Od novog iOS-a 15, preko iPadOS-a 15 i poboljšanih aplikacija, ovo su deset najvećih objava ovogodišnjeg Apple WWDC-a

iPadOS 15 uvodi niz dobrodošlih promjena...i widgete

Apple će korisnicima iPadOS-a 15 ponuditi widgete na glavnom zaslonu, kao i pristup knjižnici aplikacija koja je na iPhone stigla zajedno sa iOS-om 14. Vlasnici tableta također će dobiti olakšani multitasking - nove kontrole će olakšati rad sa većim brojem aplikacija, objašnjava Verge.

iCloud dobiva veliku nadogradnju

Potpuno nova usluga iCloud Plus uključuje VPN, privatnu email adresu i mogućnost pohrane snimki kamere HomeKit. Privatni email radit će putem posebne funkcije za privremene adrese 'Hide My Email', dok će usluga iCloud Plus biti besplatna za sve postojeće korisnike plaćenog iClouda.

Poboljšane sigurnosne značajke stižu u Mail i Safari

Appleov novi Mail će bloirati praćenje piksela pomoću značajke Mail Privacy Protection, dok će Safari automatski početi skrivati vaš IP. Apple također uvodi novi dio postavki pod imenom 'App Privacy Report'.

Lakše ćemo pronalaziti izgubljene AirPodove

Apple donosi nekoliko noviteta u AirPodse, uključujući lakše pronalaženje u mreži Find My, kao i mogućnost izgovaranja novih notifikacija.

Novi watchOS 8 uvodi niz novih znanstvenih značajki