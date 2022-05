[VIDEO] Google nadmašio sam sebe: Dolaze slušalice Pixel Buds Pro, telefoni Pixel 6A i Pixel 7 te još nekoliko iznenađenja

Premda smo od Googlea očekivali novi Pixel i sat, kompanija je ove godine nadmašila samu sebe te predstavila čak šest novih uređaja

Naočale za proširenu stvarnost

Googleov šef Sundar Pichai prezentaciju je priveo kraju predstavljanjem tehnologija koje Google planira plasirati, uključujući naočale za proširenu stvarnost koje izgledaju kao obične naočale.

Pichai kaže da Google pred sobom ima puno posla, no i dalje tvrdi da se radi o vrlo važnom predstavljanju. Još od Googleovog odustajanja od Glassa i Cardboarda činilo se je da kompanija stisnula pauzu što se tiče iskustava u proširenoj stvarnosti. Uz fusnotu o Googleu koji će pored hardvera razvijati tehnologiju budućnosti, došli smo do zaključka hardverskog dijela prezentacije u kojoj je, kao što to obično ide, Google 'vratio' Appleu koji navodno radi na svojim naočalama, a one će, kažu insajderi, postati dostupne iduće godine.