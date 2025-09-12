Amerikanci nude 11 milijuna dolara za Ukrajinca: Počinio je neke od najtežih napada

Američke vlasti nude nagradu od čak 11 milijuna dolara za informacije koje bi pomogle uhićenju ukrajinskog hakera Volodimira Timoščuka. Njega se sumnjiči za organiziranje nekolicine najrazornijih ransomware napada u posljednjih nekoliko godina, piše Net.hr.

Timoščuk je, stoji u optužnici, između 2018. i 2021. predvodio hakersku grupu koja je upadala u računalne mreže velikih svjetskih tvrtki i iznudila oko 18 milijardi dolara. On je, navodno, bio ključna figura iza napada izvedenih pomoću izuzetno opasnih malwarea, koji su bili usmjereni na industrijske kompanije, čak i one iz Silicijske doline, ali i na zdravstvene ustanove.