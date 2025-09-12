cyber ratovanje

Amerikanci nude 11 milijuna dolara za Ukrajinca: Počinio je neke od najtežih napada

M.Da.

12.09.2025 u 23:58

tportal
Izvor: EPA-EFE / Autor: SASCHA STEINBACH
Bionic
Reading

Volodimir Timoščuk je između 2018. i 2021. predvodio hakersku grupu koja je upadala u računalne mreže velikih svjetskih tvrtki i bolničkih ustanova te iznudila oko 18 milijardi dolara. Potom je drugim hakerima nudio svoju infrastrukturu, a zauzvrat uzimao 20 posto novca kojeg su iznudili

Američke vlasti nude nagradu od čak 11 milijuna dolara za informacije koje bi pomogle uhićenju ukrajinskog hakera Volodimira Timoščuka. Njega se sumnjiči za organiziranje nekolicine najrazornijih ransomware napada u posljednjih nekoliko godina, piše Net.hr.

Timoščuk je, stoji u optužnici, između 2018. i 2021. predvodio hakersku grupu koja je upadala u računalne mreže velikih svjetskih tvrtki i iznudila oko 18 milijardi dolara. On je, navodno, bio ključna figura iza napada izvedenih pomoću izuzetno opasnih malwarea, koji su bili usmjereni na industrijske kompanije, čak i one iz Silicijske doline, ali i na zdravstvene ustanove.

vezane vijesti

Timoščuk je u početku sam vodio napade, a kasnije je prešao na "ransomware-kao-usluga" (RAAS, Ransomware as a Service) model poslovanja, to znači da je drugim hakerima omogućavao pristup svojim alatima i infrastrukturi, a zauzvrat uzimao 20 posto novca kojeg su iznudili.

Neke od napada je proveo i putem legitimnih alata za testiranje kibernetičke sigurnosti, poput Metasploita i Cobalt Strikea. SAD izdašnom nagradom pokušavaju potaknuti suradnju međunarodnih partnera. Kako je optužnica nedavno postala javna, čini se da vlasti vjeruju da bi ga mogle pronaći negdje u Europi.  

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MJERE SIGURNOSTI

MJERE SIGURNOSTI

Ako baš morate dijeliti lozinku, učinite to na siguran način. Pogledajte kako
NATEGNUTI ODNOSI

NATEGNUTI ODNOSI

Zahuktava se svemirska utrka: NASA zabranila Kinezima pristup svojim programima
DIELLA

DIELLA

Albanija imenovala prvu 'AI ministricu', Albanci zbijaju šale da je 'i ona korumpirana'

najpopularnije

Još vijesti