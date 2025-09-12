Amerikanci nude 11 milijuna dolara za Ukrajinca: Počinio je neke od najtežih napada

Volodimir Timoščuk je između 2018. i 2021. predvodio hakersku grupu koja je upadala u računalne mreže velikih svjetskih tvrtki i bolničkih ustanova te iznudila oko 18 milijardi dolara. Potom je drugim hakerima nudio svoju infrastrukturu, a zauzvrat uzimao 20 posto novca kojeg su iznudili
Američke vlasti nude nagradu od čak 11 milijuna dolara za informacije koje bi pomogle uhićenju ukrajinskog hakera Volodimira Timoščuka. Njega se sumnjiči za organiziranje nekolicine najrazornijih ransomware napada u posljednjih nekoliko godina, piše Net.hr.
Timoščuk je, stoji u optužnici, između 2018. i 2021. predvodio hakersku grupu koja je upadala u računalne mreže velikih svjetskih tvrtki i iznudila oko 18 milijardi dolara. On je, navodno, bio ključna figura iza napada izvedenih pomoću izuzetno opasnih malwarea, koji su bili usmjereni na industrijske kompanije, čak i one iz Silicijske doline, ali i na zdravstvene ustanove.
Timoščuk je u početku sam vodio napade, a kasnije je prešao na "ransomware-kao-usluga" (RAAS, Ransomware as a Service) model poslovanja, to znači da je drugim hakerima omogućavao pristup svojim alatima i infrastrukturi, a zauzvrat uzimao 20 posto novca kojeg su iznudili.
Neke od napada je proveo i putem legitimnih alata za testiranje kibernetičke sigurnosti, poput Metasploita i Cobalt Strikea. SAD izdašnom nagradom pokušavaju potaknuti suradnju međunarodnih partnera. Kako je optužnica nedavno postala javna, čini se da vlasti vjeruju da bi ga mogle pronaći negdje u Europi.