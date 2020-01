Ako već niste, odmah nadogradite Mozillin Firefox! Evo i zašto

U Firefoxu i Firefoxu ESR je otkriven poveći sigurnosni propust koji napadačima omogućava preuzimanje potpune kontrole nad vašim računalom

Naime, u Firefoxu i Firefoxu ESR je otkriven poveći sigurnosni propust koji napadačima omogućava preuzimanje potpune kontrole nad vašim računalom kako bi ga koristili za isporuku zlonamjernog softvera i druge nezakonite radnje. Već su zabilježeni pokušaji preuzimanja korisničkih računala na taj način.

Kako bi smanjili rizik trebate odmah preuzeti izdanje Firefoxa 72.0.1, odnosno ESR 68.4.1 ili novije.

Na računalu Mac to možete učiniti tako što ćete pokrenuti Firefox, kliknuti About pa Firefox i potom Restart to update Firefox.

Na PC-ju trebate pokrenuti Firefox pa otvoriti redom Options, Firefox Updates or Options, Advanced i Update te nakon toga kliknuti Restart to update Firefox. Do te opcije možete doći i ako kliknete Help pa About Firefox.

Iz Mozille je nadogradnja sa zakrpom za sigurnosni propust stigla samo dva dana nakon što su ga otkrili u kineskoj tvrtci za računalnu sigurnost Qihoo. Propust je označen kao kritičan.

Ovo je treći ozbiljan sigurnosni propust u Firefoxu zabilježen tijekom zadnjih nekoliko mjeseci, piše PJ Media.