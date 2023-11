AI nije bauk, već predvodnik revolucije: Direktori IT giganata otkrili su nam kako ga primjenjuju u biznisu

Uoči konferencije s Aleksandrom Raićem iz Infobipa i Krešimirom Musom iz CROZ-a porazgovarali smo o tome je li umjetna inteligencija 'bauk' i koliko je danas ključna u poslovanju vodećih IT kompanija.

O tome će, među ostalim, biti riječ na konferenciji Digitalna revolucija u organizaciji HUP-ICT udruge, koja će se održati u utorak 28. studenog u Mozaik event centru u Zagrebu. Najveća je to domaća poslovna konferencija za razmjenu znanja o uspješnim primjerima digitalizacije u poslovanju te će okupiti više od 700 poduzetnika iz svih sektora gospodarstva i dijelova Hrvatske.

'I šibice u rukama piromana možemo gledati kao nešto što može prouzročiti štetu. Isto tako, tu je nuklearna tehnologija, a ona osim koristi donosi određene rizike za čovječanstvo. No kao i svaku tehnologiju, tako je i AI potrebno regulirati i minimizirati potencijalne opasnosti. Europa završava svoj Akt o umjetnoj inteligenciji, koji će urediti taj dio, s potencijalom da, slično kao GDPR (zaštita privatnosti i osobnih podataka), takva regulacija postane i globalni standard', ističe Raić.

'Ljudi će se dodatno educirati i prilagoditi nečemu posve novom i boljem. Tome smo već svjedočili u povijesti prilikom prethodnih tehnoloških revolucija i iskoraka poput pojave električne energije, mobitela ili interneta. Danas ne možemo zamisliti život bez tih tehnologija. Pri svemu tome, IT tvrtke imaju poseban izazov jer mogu stvarati nova superiorna rješenja temeljena na AI-ju i tako predvoditi novi val razvoja od kojeg će cijelo čovječanstvo imati velike prednosti', ističe Raić.

Raić kaže da će sigurno doći do gašenja postojećih radnih mjesta zbog razvoja umjetne inteligencije, no pritom naglašava da će isto tako doći do otvaranja novih radnih mjesta, dosad možda nezamislivih.

Velika su ulaganja u AI, tako da možemo reći da smo tek na početku ove tehnološke revolucije koja će donijeti rješenja o kojima nismo mogli ni sanjati ili su ideje o tome bile prisutne tek u SF filmovima. Možemo slobodno reći da će u idućim godinama doći do naglog razvoja svjetskog gospodarstva ', smatra Raić.

'Time je došlo do velike demokratizacije jer više nije nužno da korisnik bude ICT profesionalac, nego je pristup upravljanju sustavima demokratiziran i proširen na ostalu populaciju, pa sada svi mogu puno aktivnije sudjelovati u digitalizaciji, tj. primjeni tehnologije za rješavanje poslova iz svoje profesionalne domene.

Iako tako zvuči kad govorimo o toj temi - pogotovo u svjetlu drame u tvrtki OpenAI, koja je na nekoliko dana izazvala pravi potres u AI svijetu odlaskom pa povratkom Sama Altmana - umjetna inteligencija nije novo područje. No zahvaljujući GPT (Generative Pre-trained Transformer) tehnologiji, Raić kaže da je došlo do revolucionarnog pomaka u primjeni jer su zahvaljujući toj tehnologiji AI sustavi sada u stanju komunicirati govornim jezikom čovjeka.

Pri tome prodajno osoblje ima mogućnost generiranja personaliziranih e-mailova potencijalnom kupcu na različitim jezicima i različitog tona, ovisno o tome kome se žele obratiti. Pri svemu tome prodajni djelatnik ima finalnu odluku i mogućnost prilagodbe onoga što savjetuje umjetna inteligencija. Bitno je reći da se time proces, koji je trajao i do tjedan dana, sada odradi u desetak minuta', ističe.

Brojni su, kaže, primjeri primjene - od generalnog upravljanja i pristupa bazi znanja do specifičnih rješenja u dijelu pružanja bolje podrške korisnicima.

Sigurnost i etika na prvom mjestu

Zanimalo nas je i kako se nose s etičkim izazovima i sigurnosti podataka kad je riječ o korištenju umjetne inteligencije u poslovanju.

'Sigurnost i etika su među ključnim vrijednostima Infobipa, pa im posvećujemo posebnu pažnju kada kreiramo AI sustave za internu ili vanjsku uporabu. Primjerice, ako potencijalni kupac nije jasno definirao način primjene takve tehnologije i ako postoje bilo kakve indikacije upotrebe koja bi se protivila etičnosti, ljudskim pravima i sličnom, tada u takve suradnje niti ne ulazimo, bez obzira na potencijalni prihod koji bismo time ostvarili', napominje Raić.

Stoga će, kaže, nastaviti ulagati u implementaciju umjetne inteligencije te i dalje razvijati svoja partnerstva s važnijim specijaliziranim AI kompanijama.

'Primjenjivat ćemo ne samo AI, nego i druge napredne tehnologije kako bismo nastavili razvijati svoju - po ocjenama brojnih analitičara - najbolju cloud komunikacijsku platformu na svijetu. Kada je u pitanju produktivnost, kontinuirano tražimo one procese koje AI može automatizirati ne bismo li otvorili prostor našim ljudima za kreaciju i još snažnije inoviranje.

'Osim toga, Infobip će nastaviti usko surađivati sa svojim klijentima i u zajedničkim projektima isporučivati konkretna rješenja. Zovemo to zero distance to customer, tj. ne radimo u podrumima i laboratorijima, već su naši eksperti dio timova unutar kojih su i naši klijenti. Tako zajedno inoviramo, sukreiramo nove solucije rješavajući im konkretne probleme', ističe Radić.

'Prilike su ogromne i tvrtke bi što prije trebale krenuti u to'

Smatra da je važno da sve tvrtke što prije krenu u konkretnu primjenu AI tehnologije, osobito u dijelu u kojem se žele ili automatizirati ili podići razinu kvalitete u pružanju usluga svojim korisnicima.

'Prvi uspjesi i pozitivni efekti za poslovanje mogu se postići već za nekoliko desetaka tisuća eura gotovo u svakoj industriji. Uz to, mogu se bolje upoznati mogućnosti i limiti dostupne tehnologije kako bi se bolje planiralo za budućnost', kaže Raić te zaključuje:

'Prilike su ogromne, kao i interes naših klijenata. Shodno tome, Infobip će značajno povećati investicije u području AI -ja kako bi globalno i dalje bio u samom vrhu primjene naprednih tehnologija. Uostalom, naš moto u Infobipu je: We are just starting.'