Activision je predstavio Call of Duty za 2019.

Najnoviji nastavak popularnog serijala u 2019. nosi ime Modern Warfare i tematski izgleda kao svaki Call of Duty ikad

Tihi reset jednog od najdugovječnijih serijala igara iz prvog lica glavna je Activisionova tematika što se ovogodišnje iteracije Call of Dutyja tiče. Infinity Ward, razvojni tim iza igre, htio je da novi nastavak bude čim realističniji te je izgradio novi pokretač kojim bi to trebao ostvariti.

Call of Duty: Modern Warfare ponovno zamišlja igru izašlu u 2003. te ju prilagođava vremenima i tematikama relevantnima za 2019. - svi likovi će donositi nepopularne odluke i igrači se s niti jednim od njih neće u cijelosti moći složiti. Drugim riječima, novi CoD će biti napumpan akcijom, a u isto vrijeme vrlo kontroverzan, emotivan i hrabar.

Kada izlazi?

Novi CoD imat će kampanju za jednoga igrača i poznat asortiman modova za igru u više igrača. Kampanja će pratiti dvije radnje - jednu u kojoj ćemo igrati vojnika specijalnih američkih postrojbi, dok će nas drugi staviti u čizme, sandale ili tenisice pobunjeničkog vojnika na Bliskom Istoku.

Call of Duty: Modern Warfare izaći će 25. listopada 2019. i to na PC-ju, PlayStationu 4 i Xboxu Pone. Podržavat će multiplayer partije u kojima mogu prisustvovati vlasnici svih spomenutih platformi odjednom, no ovog puta bez sezonske propusnice.