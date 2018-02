5G će itekako promijeniti stvari, pogledajte brojke

Mobilne tehnologije i usluge u 2017. su generirale 4,5 posto globalnog BDP-a, s 3.600 milijardi američkih dolara dodane vrijednosti, a kako ta industrija intenzivno raste i provlači se kroz sve sektore, do 2022. se očekuje da će u svjetskom BDP-u dosegnuti 4.600 milijardi dolara ili udjel od pet posto

S te strane, GSMA je 2017. označila prekretnicom za mobilnu industriju, jer je broj osoba povezanih s mobilnim uslugama prešao pet pet milijardi, a onih na mobilnom internetu 3 milijarde u svijetu. No, mogućnosti za rast ima još pa predviđaju da će do 2025. broj jedinstvenih mobilnih pretplatnika porasti na gotovo 6 milijardi globalno, što će biti oko 72 posto svjetske populacije.

'U 2019. očekujemo da će 4G postati vodeća mobilna mrežna tehnologija, i to nakon deset godina od njenog prvog pokretanje, a onda slijedi 5G, uređaji i veze koje će to podržavati, u čemu će glavnu ulogu voditi Kina, SAD i Japan, a potom Europa. Ukupno, ta četiri gospodarstva ostvarit će oko 70 posto od ukupnih 1,2 milijarde 5G veza koliko ih se očekuje do oko 2025.', poručio je Giles.

To će značiti i velika kapitalna ulaganja mobilnih operatora u razdoblju od 2017. do 2020., od oko 640 milijardi dolara u svijetu, no to je nešto manje od uloženih 730 milijardi dolara u zadnje četiri godine, kada su se dosta trudili oko nadogradnje mreža LTE ili 4G standardima, odnosno oko povećanja brzina i kvalitete mreža za veću konkurentnost, zaključili su iz GSMA-u.