Zlatko Dalić blizu rušenja velikog rekorda

U petak od 20.45, Hrvatska na Rujevici dočekuje Farske otoke u utakmici u kojoj bi i bod bio dovoljan za matematičku potvrdu prolaska. Čak i da Hrvatska izgubi preostale dvije utakmice, gotovo sigurno će se plasirati na Svjetsko prvenstvo zbog nadmoćne gol razlike.

No, Hrvatska ima dva važna razloga zašto unatoč praktički osiguranom plasmanu želi ići na pobjedu u preostala dva susreta. Prvi i puno važniji je pozicija u prvoj jakosnoj skupini na ždrijebu. Hrvatska za to mora dobiti preostale dvije utakmice i nadati se kiksu Njemačke i Italije.

Osim toga, Hrvatska u ovim kvalifikacijama može srušiti rekord. Naime, Hrvatska trenutačno osvaja 90 % bodova u kvalifikacijama te bi s četiri boda iz preostala dva susreta ostvarila svoj najbolji učinak. Rekord drži Slaven Bilić koji je u kvalifikacijama za EP 2008. osvajao 80 % bodova.