Rijeka večeras mijenja ime stadiona

Rijekin stadion Rujevica večeras mijenja ime. Od večeras će se zvati Stadion HNK Rijeka Dean Šćulac.
Podsjetimo, nedavno je Dean Šćulac, dugogodišnji dopredsjednik HNK Rijeka i direktor tvrtke Stadion Kantrida, preminuo u 56. godini nakon duge i hrabre borbe s teškom bolešću.
Šćulac je od prvog dana zajedno s Miškovićem radio na projektu te je jedan od ljudi koji je zaslužan što je Rijeka izrasla u drugi najuspješniji klub u Hrvatskoj u proteklih 10 godina.
Na svečanosti će biti svi Vatreni, cijela hrvatska nogometna reprezentacija predvođena Lukom Modrićem, cijeli stožer predvođen izbornikom Zlatkom Dalićem, najviša moguća delegacija HNS-a predvođena predsjednikom Marijanom Kustićem, javlja Novi list.
Tako će sutra Hrvatska protiv Farskih otoka zaigrati na stadionu s novim imenom.