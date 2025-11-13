Rijeka večeras mijenja ime stadiona

Podsjetimo, nedavno je Dean Šćulac , dugogodišnji dopredsjednik HNK Rijeka i direktor tvrtke Stadion Kantrida, preminuo u 56. godini nakon duge i hrabre borbe s teškom bolešću.

Šćulac je od prvog dana zajedno s Miškovićem radio na projektu te je jedan od ljudi koji je zaslužan što je Rijeka izrasla u drugi najuspješniji klub u Hrvatskoj u proteklih 10 godina.

Na svečanosti će biti svi Vatreni, cijela hrvatska nogometna reprezentacija predvođena Lukom Modrićem, cijeli stožer predvođen izbornikom Zlatkom Dalićem, najviša moguća delegacija HNS-a predvođena predsjednikom Marijanom Kustićem, javlja Novi list.

Tako će sutra Hrvatska protiv Farskih otoka zaigrati na stadionu s novim imenom.