Tudor ima novi posao? Na klupi velikana mijenja srpsku legendu

Prema pisanju Metaratingsa, Spartak pokazuje veliki interes za još jednog bivšeg nogometaša i trenera iz Serie A – Igora Tudora . Hrvatski stručnjak, koji ima 47 godina, napustio je Juventus u listopadu i od tada je bez angažmana. Ipak, prema izvorima, ruska Premier liga nije mu visoko na listi prioriteta.

Tudor čeka ponude iz vodećih europskih liga, što znatno smanjuje Spartakove šanse da ga dovede. Ono što je prednost Spartaka je što može ponuditi izrazito visoku plaću kojom bi mogao pridobiti Tudora.

Dok Uprava razmatra opcije, privremeni trener Vadim Romanov priprema se za svoj debi. Premijerno će voditi momčad 22. studenoga u susretu 16. kola ruskog prvenstva protiv CSKA. Jedan od ključnih problema za sve ruske klubove u potrazi za stranim trenerima ostaje činjenica da ne mogu sudjelovati u UEFA-inim natjecanjima.