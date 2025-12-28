Hajduk ga otpisao, a on odbija otići s Poljuda?!

Španjolski stoper u momčadi Gonzala Garcije skupio je svega 601 minutu, raspoređenu na šest prvenstvenih utakmica i dva nastupa u Kupu, što je znatno ispod razine igrača koji je u Hrvatsku stigao s reputacijom standardnog prvotimca.

Zbog takvog raspleta, Edgar Gonzalez i njegova menadžerska agencija razmatraju različite opcije za nastavak sezone. Kako piše Marca, njegov klub Almería više uopće ne računa na bivšeg igrača Betisa, no branič neće napustiti Hajduk sve dok ne pronađe rješenje koje će ga zadovoljiti i koje neće uključivati povratak u Andaluziju.

U tom kontekstu pojavljuje se FC Andorra kao jedna od ozbiljnijih opcija - klub iz Kneževine pokazuje interes, a Edgar ozbiljno razmatra povratak u drugu španjolsku ligu.

Iako s Almerijom ima ugovor do lipnja 2028., praktički je isključeno da će ponovno obući dres tog kluba prije isteka suradnje. Podsjetimo, prošlog ljeta Almería ga je, zajedno s još nekoliko otpisanih igrača, izdvojila na početku priprema kako bi ga potaknula na odlazak, koji je na kraju pronašao u hrvatskom prvenstvu - u epizodi koja se pokazala neuspješnom.