Srbiji danas treba velika senzacija u borbi za Svjetsko prvenstvo

Večeras joj je potrebna senzacija - da ostane neporažena na gostovanju u Engleskoj ili da Albanija ne pobijedi na gostovanju u Andori.

Ako Srbija uspije izvući neriješeno protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta, onda će se u posljednjem kolu nadati da će Englezi uvjerljivo pobijediti Albaniju, kako bi Srbija imala bolju gol-razliku od Albanaca i prošla dalje. Zasad Albanija ima bod više i za tri gola bolju gol-razliku.

Kladionice su gotovo otpisale Srbiju. Koeficijent da će Albanija završiti druga je 1.25, a na Srbiju čak 3.50.