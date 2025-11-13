KVALIFIKACIJE ZA SP

Srbiji danas treba velika senzacija u borbi za Svjetsko prvenstvo

A.H.

13.11.2025 u 07:39

Srbija
Srbija Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC/EPA
Uoči posljednja dva kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo reprezentacija Srbije je u velikom problemu.

Večeras joj je potrebna senzacija - da ostane neporažena na gostovanju u Engleskoj ili da Albanija ne pobijedi na gostovanju u Andori.

Ako Srbija uspije izvući neriješeno protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta, onda će se u posljednjem kolu nadati da će Englezi uvjerljivo pobijediti Albaniju, kako bi Srbija imala bolju gol-razliku od Albanaca i prošla dalje. Zasad Albanija ima bod više i za tri gola bolju gol-razliku.

Kladionice su gotovo otpisale Srbiju. Koeficijent da će Albanija završiti druga je 1.25, a na Srbiju čak 3.50.

Standings provided by Sofascore

