U Fenerbahčeu bijesni na Dinamo? 'Nismo mi budale...'

Livaković je prije nekoliko mjeseci iz Fenerbahče otišao na posudbu u Gironu, ali tamo nije dobio status prvog vratara pa do kraja godine nije ni htio braniti kako bi u siječnju, prema FIFA-inim pravilima, mogao otići u drugi klub.

Njegov izbor je zagrebački Dinamo. U Maksimiru bi bio sigurna 'jedinica' i u najboljoj formi bi dočekao Svjetsko prvenstvo. Međutim, Dinamo ne može ponuditi novac i uvjete kakve mogu drugi klubovi koji su zainteresirani za hrvatskog golmana. A Livakovića žele Ajax, Brest, Verona, Genoa…

Turski insajder Yagiz Sabuncuoglu otkriva da Fenerbahče želi postići što bolji dogovor te da ga uopće ne zanima što Livaković želi samo u Dinamo.

'Što smo mi - budale?! Dali smo toliki novac za njega, a sad da ode besplatno?! Što ako se ozlijedi tamo?! Drugi klubovi nude svašta nešto', navodno komentiraju u klubu.

Podsjetimo, Livaković je u Fenerbahče stigao u kolovozu 2023. godine za oko sedam milijuna eura.