Ni Balić ni Karabatić! Evo tko je za legendarnog kapetana Hrvatske najveći svih vremena

Alvaro Načinović, otac današnje zvijezde hrvatskog rukometa Verona Načinovića, bio je prvi kapetan hrvatske reprezentacije na velikim natjecanjima nakon osamostaljenja. Riječ je o jednom od ključnih igrača zlatne generacije, sjajnom pivotu koji je već kao vrlo mlad osvojio olimpijsku broncu s reprezentacijom Jugoslavije na Igrama u Seulu 1988. godine.

U dresu Hrvatske Načinović je preuzeo ulogu vođe u najosjetljivijem razdoblju stvaranja reprezentacije. Kao kapetan predvodio je momčad do bronce na Europskom prvenstvu 1994. te do srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu godinu dana poslije, čime je zauvijek upisao svoje ime u povijest hrvatskog rukometa.

Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. stigao je kao kapetan i jedan od stupova momčadi, no njegova je olimpijska priča dobila neočekivan i gorak zaplet već nakon dvije utakmice. Zbog izjave dane medijima, tadašnji izbornik Velimir Kljajić Kljun odlučio ga je udaljiti iz momčadi i poslati na tribine.

U svijetu rukometa nekako smo navikli da se kad se priča o najboljem ikad uvijek spominju Ivano Balić ili Nikola Karabatić. No, za Načinovića je najbolji svih vremena njegov bivši suigrač Patrik Ćavar.

'Kad ste spomenuli Patrika Ćavara, ja njega cijenim. Uvijek je neka dilema tko je taj. Za mene je Patrik Ćavar najbolji igrač svih vremena, ali i općenito u svijetu. Znači, ne ono samo Hrvatska i to, ne, svih vremena u svijetu', rekao je Načinović za Net.hr.