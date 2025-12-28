Mario Kovačević objasnio zašto je Dinamo ukinuo press konferencije

'Želio bih pojasniti jednu stvar vezanu za naše uvodne press konferencije. U proteklom razdoblju odlučili smo ih privremeno izostaviti. Razlog je bio jednostavno potreba da se ekipi i meni osobno osiguraju mir i fokus u delikatnom i kriznom trenutku', rekao je Kovačević za Večernji list.

'Smatrali smo da je to u tom trenutku najbolji način da zaštitimo momčad te da se koncentriramo isključivo na teren. Možda ćemo se uskoro vratiti u uobičajeni ritam te ponovno održavati uvodne konferencije, ali uvijek ćemo se prilagođavati stanju u momčadi. Procijenimo li da su nam potrebni dodatna koncentracija i mir, preskočit ćemo te konferencije. Osnovna ideja je naime uvijek ista, radimo ono što smatramo da je najbolje za momčad i za rezultat. Respektirajući pri tome, jasno, novinarski posao i javnost.'