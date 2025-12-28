prilično izravan

Kroos izabrao favorite za SP pa rekao: Potpuno sam protiv ovog formata

M.Š

28.12.2025 u 21:49

tportal
Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN
Bionic
Reading

Legendarni njemački veznjak Toni Kroos trenutačno uživa u igračkoj mirovini, no i dalje je itekako prisutan u medijima.

Kroos je gostovao u intervjuu u sklopu lista Diario AS, a voditelj je bio legendarni Brazilac Romario. Jedna od temeljnih tema razgovora bilo je nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026.

vezane vijesti

Nadolazeći Mundijal poseban je po činjenici da će na njemu igrati 48 reprezentacija; prvi put ikad. To se ne sviđa pretjerano Kroosu koji je izjavio: 'Potpuno sam protiv toga. Dobro je što mnoge nacije mogu sudjelovati, ali mislim da moramo više paziti na igrače i kvalitetu turnira.'

'S toliko momčadi, u grupnoj fazi vidjet ćemo mnogo vrlo jasnih utakmica, 4-0, 5-0, 5-1... i to nisu utakmice koje navijači žele gledati. Zanimaju me dobre, kvalitetne utakmice koje volimo gledati, ali ne uživam u 5-0, 6-0', dodao je.

Nijemac je zatim nabrojao favorite: 'Španjolska, Portugal i Francuska. Maroko bi mogli biti iznenađenje jer su tehnički puno napredovali posljednjih godina. Njemačka i Brazil nisu među prvih 5. Žao mi je (Romariju) što nisam rekao Brazil, ali ako osvoje, bit će zasluženo.'

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
INSAJDER OTKRIVA

INSAJDER OTKRIVA

U Fenerbahčeu bijesni na Dinamo? 'Nismo mi budale...'
PIŠE MARCA

PIŠE MARCA

Hajduk ga otpisao, a on odbija otići s Poljuda?!
sjajan izbor

sjajan izbor

Ni Balić ni Karabatić! Evo tko je za legendarnog kapetana Hrvatske najveći svih vremena

najpopularnije

Još vijesti