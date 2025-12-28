Kroos izabrao favorite za SP pa rekao: Potpuno sam protiv ovog formata

Kroos je gostovao u intervjuu u sklopu lista Diario AS, a voditelj je bio legendarni Brazilac Romario . Jedna od temeljnih tema razgovora bilo je nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026.

Nadolazeći Mundijal poseban je po činjenici da će na njemu igrati 48 reprezentacija; prvi put ikad. To se ne sviđa pretjerano Kroosu koji je izjavio: 'Potpuno sam protiv toga. Dobro je što mnoge nacije mogu sudjelovati, ali mislim da moramo više paziti na igrače i kvalitetu turnira.'

'S toliko momčadi, u grupnoj fazi vidjet ćemo mnogo vrlo jasnih utakmica, 4-0, 5-0, 5-1... i to nisu utakmice koje navijači žele gledati. Zanimaju me dobre, kvalitetne utakmice koje volimo gledati, ali ne uživam u 5-0, 6-0', dodao je.

Nijemac je zatim nabrojao favorite: 'Španjolska, Portugal i Francuska. Maroko bi mogli biti iznenađenje jer su tehnički puno napredovali posljednjih godina. Njemačka i Brazil nisu među prvih 5. Žao mi je (Romariju) što nisam rekao Brazil, ali ako osvoje, bit će zasluženo.'