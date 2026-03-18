Tudor i nakon pobjede na udaru legende Spursa: 'To je bilo nepotrebno'

S.Č.

18.03.2026 u 23:40

Igor Tudor
Igor Tudor Izvor: EPA / Autor: ALESSANDRO DI MARCO/EPA
Tottenham Igora Tudora svladao je Atlético Madrid 3:2 u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka, no to nije bilo dovoljno za prolazak dalje. Londonski klub ispao je iz natjecanja zbog teškog poraza 5:2 iz prve utakmice u Madridu.

Iako su Spursi pred svojim navijačima pokazali reakciju i došli do pobjede, europska priča za ovu sezonu time je završena.

No, osim rezultata, pažnju je privukao i Tudorov potez nakon utakmice.

Bivši veznjak Tottenhama Andy Reid nije bio impresioniran ponašanjem hrvatskog trenera nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

Tudor je, naime, odmah nakon utakmice otišao u svlačionicu, bez pozdrava navijačima, što je Reid smatrao pogreškom.

'Mislim da je to bilo pomalo nepotrebno od Tudora. Nije još ostvario neke velike rezultate, a večeras su pobijedili. Trebao je okupiti navijače, zapljeskati im i pokušati ih pridobiti kako bi ih u nedjelju imali iza sebe', rekao je Reid za BBC Radio 5 Live.

Dodao je kako, unatoč ispadanju, trener mora izvući maksimum iz pozitivnih stvari.

'Ispali su iz Lige prvaka, ali mora uzeti svaku pozitivu koju može', poručio je.

Reid se osvrnuo i na sam tijek utakmice.

'Atlético je znao da ima prednost pa nije previše forsirao igru, što je Tottenhamu otvorilo prostor da napravi nešto. No u nedjelju će to protiv Foresta biti potpuno drugačije', istaknuo je.

Za kraj je upozorio da obje momčadi imaju problema s formom.

'Očekuje nas potpuno drukčija utakmica, dvije momčadi koje se muče pronaći formu', zaključio je.

