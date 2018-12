Trener Juventusa ne skriva oduševljenje i nastavlja hvaliti Marija Mandžukića

Momčad Juventusa nastavlja 'uništavati' protivnike u Serie A, nakon 17 odigranih kola 'stara dama' ne zna za poraz, ima 16 pobjeda i remi. Jedan od najzaslužnijih za takav rezultat je naš Mario Mandžukić...

Bio mu je to osmi prvenstveni gol, mahom je zabijao u derbijima koje je Juve pobjeđivao, a jedom je poentirao i u Ligi prvaka. Trener Juventusa Massimiliano Allegri nije skrivao zadovoljstvo nakon novog trijumfa.

'Bila je to dobra utakmica, ostali smo organizirani i pod pritiskom, a pri vodstvu 1-0 morali smo napraviti malo više. Došlo je do toga da je Roma u drugom poluvremenu imala posjed, no više od toga nije uspjela napraviti. Nismo joj dozvolili da stvori neke šanse. Zasluženo smo slavili', kazao je Allegri i upozorio:

'Istina, zimski smo prvaci, ali još ništa nismo osvojili...'

Nije mogao Allegri ne pohvaliti našeg Marija Mandžukića. Svima je jasno kakva je Mandžo igračina, ali strijelca pobjedničkog gola u velikom derbiju ne možeš zaobići.

'Ma, Mario je izvanredan igrač. Ne moram to svaki puta ponavljati, jasno je to svima', iskren je Allegri koji dodaje:

'Nama je Mandžo vrlo važan jer je kombinacija sjajnih fizičkih predispozicija i tehnike...'