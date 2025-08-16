turci tvrde

Dominik Livaković je na putu za Španjolsku?! Čeka se potvrda transfera

16.08.2025 u 14:57

Da je Dominik Livaković 'bivši' u redovima Fenerbahčea, to je svima već odavno jasno. Turski su mediji golmana Vatrenih u posljednjih par dana 'prodali' već nekoliko puta, čak i u Real Madrid, a sad javljaju da je Livi na putu prema Španjolskoj

Praktički nema kluba u Europi kojem Dominik Livaković, barem prema informacijama iz turskih medija, nije ponuđen ovog ljeta.

Spominjao se i povratak u Dinamo, ali i to da je Fenerbahče Livakovića nudio Real Madridu u sklopu pregovora za ukrajinskog golmana Andriya Lunina!

Turski mediji sad tvrde kako je dogovor s Realom neslavno propao jer 'kraljevi' jednostavno nisu zainteresirani, ali pojavio se klub koji bi Livakovića vrlo rado vidio na svom golu. I to što prije!

'Iako se ime Dominika Livakovića povezivalo s njegovim bivšim klubom, Dinamom Zagreb, klupski izvori iz Zagreba izvijestili su da nisu stupili u kontakt s igračem i njegovim zastupnicima. Međutim, Dominik Livaković, koji želi igrati u jednoj od pet najboljih europskih liga, donio je odluku i želi karijeru nastaviti u La Ligi', otkriva Aksam i dodaje:

'Ranije se spominjao prelazak u Real Madrid, ali sad je riječ o Sevilli, iako još nema službene potvrde iz kluba.'

Sličnu vijest prenose i ostali turski mediji bliski Fenerbahčeu, a neki od njih navode kako je Livaković već praktički krenuo put Seville iako Fener večeras u 2. kolu turskog prvenstva gostuje kod Goztepea (20.30 sati).

Livaković s Fenerbahčeom ima ugovor do ljeta 2028. godine, a u Sevillu bi prvo stigao na posudbu s pravom otkupa. Fener je za njega prvo tražio 10 milijuna eura, no turski je velikan spreman spustiti cijenu te bi odšteta za golmana Vatrenih bila između sedam i osam milijuna eura.

Samom Livakoviću se žuri, što prije mora pronaći momčad u kojoj će braniti kako bi što spremniji dočekao utakmice hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za nastup na SP-u 2026., a nakon toga i samo SP.

