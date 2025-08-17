'Hajduk to ne smije nikako napraviti. Bilo bi to pogubno'

Nakon bolnog ispadanja od Dinamo Cityja u trećem pretkolu Konferencijske lige, Hajduk se okreće domaćem prvenstvu. U 3. kolu SuperSport HNL-a Bijeli će večeras od 21 sat na Poljudu ugostiti Slaven Belupo. Utakmicu možete gledati na MAXSport 1.
Gonzalo Garcia je vrlo brzo nakon dolaska na Poljud dočekao neugodnu situaciju. Europsko ispadanje donijelo je dodatni pritisak, a večerašnji susret pokazat će kako će njegova momčad reagirati nakon šoka u Tirani. U odnosu na dvoboj na Air Albaniji očekuju se promjene u početnom sastavu, a najveća bi mogla biti odluka da Marko Livaja utakmicu započne s klupe.
Bolno ispadanje iz Europe teško je primio Drago Gabrić, bivši igrač Hajduka i nekadašnje Hajdučko srce. Ipak, Gabrić smatra da unatoč financijskim problemima Hajduk ne smije krenuti u totalnu rasprodaju. Čak se posljednjih dana sve više piše i priča o tome da bi možda mudro bilo prodati i Livaju.
'Najgore bi sada bilo raspustiti cijelu ekipu. Možda prodati jednog igrača za milijunsku odštetu, ne više. Jer, bilo bi to pogubno za momčad. Nisam upućen u klupsku politiku, ljudi na Poljudu će najbolje znati što i kako dalje', rekao je Gabrić za SN.