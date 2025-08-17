'Hajduk to ne smije nikako napraviti. Bilo bi to pogubno'

Gonzalo Garcia je vrlo brzo nakon dolaska na Poljud dočekao neugodnu situaciju. Europsko ispadanje donijelo je dodatni pritisak, a večerašnji susret pokazat će kako će njegova momčad reagirati nakon šoka u Tirani. U odnosu na dvoboj na Air Albaniji očekuju se promjene u početnom sastavu, a najveća bi mogla biti odluka da Marko Livaja utakmicu započne s klupe.

Bolno ispadanje iz Europe teško je primio Drago Gabrić, bivši igrač Hajduka i nekadašnje Hajdučko srce. Ipak, Gabrić smatra da unatoč financijskim problemima Hajduk ne smije krenuti u totalnu rasprodaju. Čak se posljednjih dana sve više piše i priča o tome da bi možda mudro bilo prodati i Livaju.

'Najgore bi sada bilo raspustiti cijelu ekipu. Možda prodati jednog igrača za milijunsku odštetu, ne više. Jer, bilo bi to pogubno za momčad. Nisam upućen u klupsku politiku, ljudi na Poljudu će najbolje znati što i kako dalje', rekao je Gabrić za SN.