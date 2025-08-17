trakavica koju prati cijeli svijet

Ni City ni PSG ni Arsenal; ESPN otkrio ime kluba u koji želi zvijezda Reala od 100 milijuna eura

S.Č.

17.08.2025 u 17:52

Alonso i Rodrygo
Alonso i Rodrygo Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Rodrygo Goes nalazi se u neizvjesnoj situaciji dva tjedna prije kraja ljetnog prijelaznog roka. Još uvijek nije jasno hoće li brazilski napadač ostati na Santiago Bernabéuu ili će potražiti novi izazov u sezoni 2025./2026.

Iako se već dugo spominje njegov odlazak, Real Madrid čeka ponudu koja bi zadovoljila klupske ambicije. Predsjednik Florentino Perez jasno je poručio – za bivšeg igrača Santosa traži oko 100 milijuna eura. No zasad niti jedan klub nije spreman platiti toliku svotu.

Kako piše ESPN, Rodrygo bi bio presretan kada bi mogao preseliti u Liverpool. Ipak, unatoč vrlo aktivnom prijelaznom roku na Anfieldu, zasad nema ozbiljnog interesa za Brazilca.

S njegovim imenom povezivao se i Manchester City, PSG i Arsenal, ali nitko zasad nije napravio konkretan potez. U Madridu, pak, ne bi imali ništa protiv da Rodrygo ostane još jednu sezonu, budući da ga trener Xabi Alonso vidi kao igrača od kojeg može izvući maksimum.

Rodrygo je u prošlim sezonama pokazao da ima kvalitetu i potencijal za jednog od najboljih na svojoj poziciji. Ipak, posljednjih mjeseci njegov je učinak bio ispod očekivanja, a brojke jasno pokazuju pad forme.

U Realu naglašavaju da do kraja prijelaznog roka ima dovoljno vremena i da su iznenađenja moguća, iako dolazaka neće biti bez odlazaka.

Navijači su već umorni od trakavice i žele jasno rješenje – hoće li Rodrygo konačno otići ili ostati. Prvi nastupi u novoj sezoni mogli bi biti presudni za njegovu konačnu odluku.

