Jakirović nakon golijade i drame do prve pobjede u Engleskoj u 93. minuti

Hull je sjajno otvorio susret – već u prvoj minuti pogodio je Joe Gelhardt. No, gosti su ekspresno uzvratili preko Willa Lanksheara u devetoj minuti. Prednost domaćima vratio je Matt Crooks u 20., ali je Oxford ponovno došao do izjednačenja samo šest minuta kasnije, kada je strijelac bio Cameron Brannagan.

Utakmica je ostala otvorena sve do samog kraja, a onda je u 93. minuti Oliver McBurnie postigao gol vrijedan tri boda i Jakiroviću donio prvu pobjedu u Championshipu.

Za hrvatskog trenera ovo je veliko olakšanje nakon neugodnog starta u EFL Kupu, gdje je Hull ispao već u 1. kolu od Wrexhama nakon penala, iako je imao prednost 3:1 u sudačkoj nadoknadi.

Jakirović dodatno otežava situaciju činjenica da ove sezone ne može dovoditi nova pojačanja – Hull je pod suspenzijom i ima zabranu transfera u trajanju od 18 mjeseci.