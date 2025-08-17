Varaždin i Osijek odigrali bez pogodaka; VAR provjeravao tri sporne situacije

Susret je završio bez pogodaka pa je Varaždin tako i dalje bez pobjede nakon tri kola.
-
94'
Kraj.
-
92'
Udarac glavom Marine odlazi pored gostujućeg gola.
-
90'
Četiri minute nadoknade.
-
84'
Omerović je laktom udario Maglicu. Traje VAR provjera. Ništa. Ostaje samo žuti karton za Omerovića.
-
83'
Varaždin je tražio prekršaj na 18 metara, ništa nije suđeno.
-
66'
Dalekometni udarac Omerovića odlazi preko gola.
-
52'
Sjajna prilika za Osijek! Pucao je Omerović nakon dodavanja Guedesa. Sve je dobro odradio, ali Zelenika je spreman i brani taj opasan pokušaj
-
49'
Marina je pucao glavom nakon ubačaja Becara. Bilo je to jako, ali neprecizno, lopta odlazi pored gola
-
46'
Kod Osijeka su na poluvremenu izašli Vrbančić i Živković, a ušli Čolina i Mikolčić. U momčadi Varaždina teren je napustio Mladenovski, a umjesto njega je u igri Tepšić
-
46'
Počelo je drugo poluvrijeme