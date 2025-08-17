REMI U VARAŽDINU

Varaždin i Osijek odigrali bez pogodaka; VAR provjeravao tri sporne situacije

VARAŽDIN
0:0
OSIJEK
Prvu utakmicu nedjeljnog programa 3. kola SuperSport HNL-a odigrali su Varaždin i Osijek

Susret je završio bez pogodaka pa je Varaždin tako i dalje bez pobjede nakon tri kola.

Varaždin - Osijek, SHNL, 3. kolo, 17.8.2025.
  • 94'

    Kraj.

  • 92'

    Udarac glavom Marine odlazi pored gostujućeg gola.

  • 90'

    Četiri minute nadoknade.

  • 84'

    Omerović je laktom udario Maglicu. Traje VAR provjera. Ništa. Ostaje samo žuti karton za Omerovića.

  • 83'

    Varaždin je tražio prekršaj na 18 metara, ništa nije suđeno.

  • 66'

    Dalekometni udarac Omerovića odlazi preko gola.

  • 52'

    Sjajna prilika za Osijek! Pucao je Omerović nakon dodavanja Guedesa. Sve je dobro odradio, ali Zelenika je spreman i brani taj opasan pokušaj

  • 49'

    Marina je pucao glavom nakon ubačaja Becara. Bilo je to jako, ali neprecizno, lopta odlazi pored gola

  • 46'

    Kod Osijeka su na poluvremenu izašli Vrbančić i Živković, a ušli Čolina i Mikolčić. U momčadi Varaždina teren je napustio Mladenovski, a umjesto njega je u igri Tepšić

  • 46'

    Počelo je drugo poluvrijeme

