Sumrak hrvatske košarke; ovo je možda i najlošija utakmica u povijesti našeg nekada trofejnog sporta!

U trećoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko košarkaško prvenstvo Hrvatska je upisala i treći poraz, u zadarskom Višnjiku bolja je bila Rumunjska 56-58 (16-16, 12-5, 10-16, 18-21).

Što uopće pisati o utakmici u kojoj su hrvatski košarkaši imali za tricu 2-26 i s tako očajnim dalekometnim šutem imali priliku za pobjedu. To dovoljno govori o nekvaliteti suparnika, ali kakvi smo tek onda mi. Ne možemo se sjetiti lošije utakmice naše reprezentacije protiv nekoga tako slabe košarkaške tradicije. Da, bilo je u prošlosti bolnih poraza, i onih s puno koševa razlike, ali niti jedan nije bio tako grozan kao ovaj. Mučenje od prve do zadnje minute.

Ne, nisu krivi ovi dečki koji su se odazvali reprezentaciji, oni nisu oni najbolje što u ovome trenutku Hrvatska ima, ali oni su barem imali želju da podmetnu leđa. No nažalost...

Nakon prve tri i pol minute igre rezultat je bio 1-0 (!) za Rumunjsku. Ipak, tada je Hrvatska dobrom igrom u obrani koja je rezultirala i lakim pogocima iz protunapada stekla kakvu-takvu prednost. Minutu i pol prije odlaska na veliki odmor bilo je 22-21 za Hrvatsku, a onda je uslijedilo najbolje razdoblje u igri naše reprezentacije. Sa šest postignutih koševa do poluvremena Hrvatska je otišla na 28-21, a serijom 6-1 u prve tri minute treće četvrtine prednost Hrvatske povećala se na 34-22.

Nažalost, Hrvatska nije nastavila u tom ritmu, Rumunji su postavili zonsku obranu na koju Hrvatska bez pravog razigravača nije znala reagirati te su gosti serijom 11-0 već u 27. minuti bili ponovno u igri smanjivši na 34-33.

Već tada je bilo jasno kako će utakmica ući u neizvjesnu završnicu, no bezidejna igra Hrvatske otvorila je čak prostor Rumunjskoj za odvajanje, a to se i dogodilo pa su gosti tricom Mandachea dvije i pol minute prije kraja stigli do vodstva od 54-46.

Ipak, slobodnim bacanjima Luke Žorića i tricom Karla Uljarevića Hrvatska se primakla na 51-54. Kod tog rezultata Uljarević je pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 52-54, a nakon skoka u napadu Fran Pilepić pokušao je tricom dovesti Hrvatsku u vodstvu. No, Pilepić niti iz trećeg pokušaja nije bio precizan. Rumunji su promašajima s linije slobodnih bacanja pružili novu priliku Hrvatskoj, a Žorić je polaganjem smanjio na 54-55 14 sekundi prije kraja.