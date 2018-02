Perić progovorio o nepravdi koja mu je nanesena; nekim igračima ove se riječi neće dopasti!

Pred hrvatskom košarkaškom reprezentacijom, u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, su dvije važne utakmice 23. i 26. veljače u Zadru protiv Rumunjske i Nizozemske. Jedan od igrača koji na početku kvalifikacija nije dobio pozivnicu jest 32-godišnji Dubrovčanin Hrvoje Perić

'Igrao sam kvalifikacije za prvenstvo u Španjolskoj pod Jasminom Repešom . Nakon toga sam bio pozvan i na pripreme reprezentacije koju je vodio izbornik Vranković uoči Svjetskog prvenstva u Turskoj. No, ispao sam kao 13. igrač. Još sam nekoliko puta bio na popisima, ali nisam našao svoje mjesto u momčadi', kazao je Perić za Basketball.hr.

Nakon 2010. godine opet je dobio poziv u hrvatsku reprezentaciju iako se donedavno činilo kako do toga neće doći jer su navodno neki od čelnika HKS-a bili protiv takve politike.

je li to normalno?

'Pitam vas bi li nam Hrvoje Perić donio prevagu? Bi li Dražen Anzulović ili netko drugi bio bolji izbor od Ivice Skelina? Sve je to u nekih pet posto gore-dolje', kazao je između ostalog Rađa. No, očito je nakon dva početna poraza i on morao popustiti...

No, to je za njega sada završena priča:

'Prošlog me ljeta kontaktirao izbornik Aco Petrović. Rekao mi je da sam na širem popisu, ali da su na mojoj poziciji Šarić i Bender i da ću biti osigurač ako se nešto ne daj Bože dogodi. Rekao mi je i da na mene računa za ovaj kvalifikacijski ciklus. Očekivao je da će ostvariti dobar rezultat na EuroBasketu i ostati izbornik', prisjetio se Perić koji ističe kako mu je 'velika čast igranje u reprezentaciji.'

No, priznaje kako je izbornika Skelina, koji ga je osobno nazvao i zamolio da dođe pomoći, zamolio da prespava i javi mu svoju konačnu odluku. Očito ga je na ljutila nepravda i u najmanju ruku omalovažavanje nekih ljudi u HKS-u koje nije želio imenovati. No, na koncu je ipak odlučio kako će doći pomoći svojoj domovini čime je svima dao do znanja kakav je čovjek…

Usprkos problemima s ozljeda nekih igrača Perić je uvjeren kako će u obje utakmice dati sve od sebe kako bi došli do važnih pobjeda.

'Često se stavlja stigma na ljude koji odbiju poziv u reprezentaciju, no ja osobno smatram da svatko ima svoju karijeru i svatko radi ono što misli da je najbolje za njega. Nekome se nešto uklapa u planove, nekome ne. Ali, ne treba ih osuđivati. No, ako je već tako onda je bolje ne davati pompozne izjave o časti igranja za reprezentaciju, a onda kada dođe poziv za okupljanje netragom nestati', kazao je Perić između ostalog na temu svog povratka u hrvatsku košarkašku reprezentaciju, a usput je poslao i poruku svima onima koji zbog 'privatnih problema' ne žele igrati pod nacionalnim dresom. Nema sumnje kako se nekim igračima ove njegove riječi neće dopasti...

'Nemamo kontinuitet. Da smo na prvom okupljanju imali iste igrače kao sada, sigurno bi nam bilo lakše. Ali nismo', dodao je Perić.

No, na spomen Venecije koja je prošle sezone nakon nevjerojatne 74 godine osvojila titulu prvaka ipak s ničim ne može usporediti:

'Bio je to lijepi trenutak. Realno, svi se mi bavimo košarkom radi novca, no kada se osvoji naslov shvatiš da su se sva odricanja, sve muke i operacije koje si prolazio – na kraju isplatile. Shvatiš da je sve imalo smisla. Svi smo mi počeli trenirati da bismo osvajali naslove i bili dio takvih priča i zaista mi je drago što sam i ja bio dio toga. Nije isto kada titulu osvoji Cedevita ili Milano u Italiji i kada ju osvoji Venezia. Naslov je puno značio gradu. Ostao sam u Veneciji te i dan-danas osjećam da je duh i aurora trofeja prisutna', kaže Perić.

