Hrvatska košarkaška reprezentacija u lovu na SP ostvarila jednu od najvećih pobjeda u svojoj povijesti

Izabranicima Tomislava Mijatovića ostaje još samo pobjedom u zadnjem kolu na gostovanju u Danskoj potvrditi potpunu nadmoć u ovoj konkurenciji.

Norvežani su se uspijevali do 9. minuti zadržati na jednoznamenkatom zaostatku. Prvu četvrtinu su hrvatski košarkaši završili s dvostruko više koševa od suparnika (28-14), da bi u drugoj pravom kanonadom zasuli Norvežane (34-8) pa je na poluvremenu njihova prednost već narasla na 40 koševa (62-22).

Tijekom drugog poluvremena je Hrvatska u više navrata otišla i preko +50, a Hrvatska je zadnju četvrtinu odigrala s pričuvnom postavom.

Mario Hezonja je i u ovoj utakmici s 21 košem bio najbolji strijelac. David Škara je ubacio 13 poena, Karlo Matković 11, a mladi Michael Ružić je završio dvoboj s 10 koševa, šest skokova i četiri blokade. Mateo Drežnjak je uz devet poena imao šest asistencija.

Kod Norvežana su po 11 koševa postigli Milovan Savić i Sivert Nordheim.