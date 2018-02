Tinejdžer Musa progovorio o incidentu te odlasku iz Cedevite; u igri je milijunska odšteta

KK Cedevita, aktualni hrvatski košarkaši prvak, za vikend je u Zadru – osvajanjem Kupa Krešimira Ćosića pobjedom protiv Cibone - povećao broj trofeja. No, najveća vrijednost Cedevite svakako je 18-godišnji BiH reprezentativac Džanan Musa kojem stručnjaci predviđaju uspješnu NBA karijeru

Za košarkaški portal Basketball.hr 206 cm visoki Džanan Musa otvoreno govori o svojim počecima u rodnom Bihaću, trenutačnom stanju u Cedeviti koju je izabrao u konkurenciji s moćnim grčkim Olympiakosom, svom najvećem košarkaškom uzoru, zadarskim navijačima te naravno očekivanjima na predstojećem NBA draftu.

Prema mišljenju NBA analitičara Musi predviđaju kako će sigurno na NBA draftu krajem lipnja biti izabran među prvih 20, a ako do kraja sezone nastavi igrati dobro kao što igra u zadnje vrijeme nije nemoguće da se nađe i na puno višem mjestu. Hoće li i sljedeće sezone nositi dres Cedevite ne zna ni sam.

'S Cedevitom me veže ugovor po formuli 1+1+1. Imam klauzule koje mi omogućuju izlaz u slučaju odlaska u NBA. Mislim da ću se ove sezone prijaviti na draft. Što se tiče samog odlaska još uvijek nisam odlučio. Trebam se dogovoriti i sa sadašnjim, ali i s klubom koji će me izabrati. Cedevita je do sada uvijek bila korektna prema meni te će se i nju trebati što pitati', rekao je Musa kojem je najveći igrači uzor bivši igrač LA Lakersa Kobe Bryant, jedan od najboljih NBA igrača svih vremena.