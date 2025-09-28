NIJE OSTAO DUŽAN

Štimac slavio u mostarskom derbiju pa odgovorio na prozivke: 'Namjerno sam to napravio'

N.M.

28.09.2025 u 07:15

Igor Štimac
Igor Štimac Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Zrinjski je upisao uvjerljivu pobjedu na gostovanju kod Veleža u derbiju 9. kola WWin lige Bosne i Hercegovine.

Aktualni prvak već je nakon prvih 45 minuta imao prednost od 2:0, a do kraja susreta gosti su potvrdili nadmoć i slavili rezultatom 3:1.

Nakon utakmice prvi je pred kamere stao trener Zrinjskog, Igor Štimac, koji nije skrivao zadovoljstvo.

‘Mislim da je pobjeda čista k’o suza i potpuno zaslužena. Zabijali smo u pravim trenucima, što nam je omogućilo i da odmorimo neke igrače. Svi znamo koliko nas važna utakmica čeka u četvrtak, tako da mogu reći da sam prezadovoljan’, istaknuo je Štimac.

Osim komentara same utakmice, Štimac se osvrnuo i na svoj raniji izostanak s konferencije za novinare. Točnije, odgovorio je na prozivke određenih medija.

‘Dužan sam jedno objašnjenje. Bio sam na jedanaest press konferencija, a pojedini mediji se nisu udostojili doći. Namjerno se nisam pojavio kako ne bi izvrtali moje riječi’, dodao je trener Zrinjskog.

