Pep Guardiola otkrio tko je po njemu najbolji trener svih vremena

27.12.2025 u 17:05

Pep Guardiola
Pep Guardiola Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN
Mnogi smatraju Pepa Guardiolu jednog od, ako ne i najboljim trenerom svih vremena. Ipak, sada je on dao svoje mišljenje o tome.

Trener Manchester Cityja bio je gosta kanala TNT Sports gdje je sudjelovao u brzoj pitalici. Kada je morao odabrati najboljeg trenera svih vremena, odlučio se za Sir Alex Fergusona.

Guardiola se naklonio legendarnom treneru ljutog rivala Uniteda kazavši: 'Puno ih je, ali Ferguson ako se ravnamo po titulama.'

Što se tiče ostalih zanimljivosti, odabrao je Jürgena Kloppa kao trenera s kojim bi najradije podijelio bocu vina, a Neymara kao igrača kojeg bi najviše htio trenirati, a da nije imao priliku. Zanimljivo, kada su ga upitali o tome kako želi ostati zapamćen u svijetu nogometa, rekao je: 'Ne želim. Nadam se da će me zaboraviti.'

