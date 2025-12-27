Pep Guardiola otkrio tko je po njemu najbolji trener svih vremena

Trener Manchester Cityja bio je gosta kanala TNT Sports gdje je sudjelovao u brzoj pitalici. Kada je morao odabrati najboljeg trenera svih vremena, odlučio se za Sir Alex Fergusona .

Guardiola se naklonio legendarnom treneru ljutog rivala Uniteda kazavši: 'Puno ih je, ali Ferguson ako se ravnamo po titulama.'



Što se tiče ostalih zanimljivosti, odabrao je Jürgena Kloppa kao trenera s kojim bi najradije podijelio bocu vina, a Neymara kao igrača kojeg bi najviše htio trenirati, a da nije imao priliku. Zanimljivo, kada su ga upitali o tome kako želi ostati zapamćen u svijetu nogometa, rekao je: 'Ne želim. Nadam se da će me zaboraviti.'