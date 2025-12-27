Ova momčad došla je do svoje prve povijesne pobjede na turniru; zaigrao i Kustošijin igrač

Benin je osvojio tri boda nakon prve dvije utakmice, te je izjednačen sa Senegalom i Demokratskom Republikom Kongo na tablici, koji se u drugoj utakmici u skupini sastaju u Tangeru kasnije u subotu.

Benin je poveo u 28. minuti kada je napadač rumunjskog Petrolula Roche odigrao dupli pas u šesnaestercu s kapetanom Steveom Mouniejem, a njegov udarac s deset metara se odbio od braniča i završio u mreži.

Benin je tako konačno proslavio pobjedu na kontinentalnom finalu iz 16. pokušaja nakon debija 2004. godine, i to unatoč činjenici da su bili četvrtfinalisti 2019. godine. Također imaju pet remija i 10 poraza.

U 82. minuti za Benin je debitirao 19-godišnji krilni napadač Kustošije Rodolfo Aloko. Riječ je o još jednom igraču iz Kustošije Andyja Bare. Ljetos je prodan Charlotteu, ali je ostao na posudbi do kraja sezone u Zagrebu.

