Ova momčad došla je do svoje prve povijesne pobjede na turniru; zaigrao i Kustošijin igrač

M.Š

27.12.2025 u 17:17

Izvor: Profimedia / Autor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia
Yohan Roche je postigao pobjednički gol, a Benin je ostvario prvu pobjedu ikad u finalu Afričkog kupa nacija, pobijedivši u subotu u skupini D Bocvanu u Rabatu s 1-0.

Benin je osvojio tri boda nakon prve dvije utakmice, te je izjednačen sa Senegalom i Demokratskom Republikom Kongo na tablici, koji se u drugoj utakmici u skupini sastaju u Tangeru kasnije u subotu.

Benin je poveo u 28. minuti kada je napadač rumunjskog Petrolula Roche odigrao dupli pas u šesnaestercu s kapetanom Steveom Mouniejem, a njegov udarac s deset metara se odbio od braniča i završio u mreži.

Benin je tako konačno proslavio pobjedu na kontinentalnom finalu iz 16. pokušaja nakon debija 2004. godine, i to unatoč činjenici da su bili četvrtfinalisti 2019. godine. Također imaju pet remija i 10 poraza.

U 82. minuti za Benin je debitirao 19-godišnji krilni napadač Kustošije Rodolfo Aloko. Riječ je o još jednom igraču iz Kustošije Andyja Bare. Ljetos je prodan Charlotteu, ali je ostao na posudbi do kraja sezone u Zagrebu.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Gvardiol oduševio Engleze; evo što pišu o njegovoj izvedbi
Pogledajte kako je Brozović namjestio gol Ronaldu; lov na jubilej nastavlja
Konačno! Liverpoolova skupocjena zvijezda skinula 'kletvu' u pobjedi

