Dinamo ponovno može pobjeći Hajduku: Evo gdje gledati utakmicu

Prvi na teren će od 16 sati Gorica i Osijek koji susret dočekuju u potpuno različitom raspoloženju. Gorica je u posljednja tri susreta upisala tri pobjede te slavljem protiv Osijeka mogu skočiti na treće mjesto.

S druge strane, Slavonci u Turopolje dolaze u poprilično lošem raspoloženju. Sa svega šest bodova u prvih sedam kola, Osijek u susret ulazi s devetog mjesta. S obzirom na velike najave uoči sezone, Osječani moraju krenuti s pobjedama. Utakmicu od 16 sati možete pratiti putem MAXTV-a na kanalima MAXSporta, dok najzanimljivije trenutke možete još jednom vidjeti samo na tportalu.

Nakon njih, od 18:15 će na teren Dinamo i Slaven Belupo. U susretu sadašnje i bivše momčadi Marija Kovačevića, Dinamo traži nastavak pozitivnog niza. U posljednje dvije utakmice Dinamo je na Poljudu s 2:0 svladao Hajduk, da bi nekoliko dana kasnije s 3:1 nadvisio Fenerbahče u prvom kolu Europske lige.

Pobjedom protiv Slavena, Modri bi ponovno pobjegli na tri boda prednosti od Hajduka. No, Slaven je ove sezone pokazao da susreti protiv njega nisu lak zadatak.

Na gostovanjima kod Rijeke i Hajduka, pokleknuli su tek pred kraj utakmice, a na Maksimir dolaze na šestom mjestu s 9 bodova. Dinamo je izraziti favorit, ali gosti sigurno ne dolaze s bijelom zastavom. Utakmicu također možete pratiti putem MAXTV-a na kanalima MAXSporta, a najzanimljivije situacije još jednom pogledajte samo na tportalu.