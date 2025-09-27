bih liga

U mostarskom derbiju Štimčev Zrinjski svladao Sablićev Velež; Željezničar bolji od Sarajeva

27.09.2025

Momčad Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog iz Mostara kojeg trenira hrvatski stručnjak Igor Štimac nadigrala je 3:1 u gradskom derbiju Velež, kojeg s klupe vodi još jedan hrvatski stručnjak Goran Sablić

U uzbudljivom susretu igranom na stadionu Rođeni, Zrinjski je poveo već u 17. minuti nakon autogola Veležovog igrača Andra Babića. U 32. minuti, Igor Savić je povisio na 2:0, a Zrinjski je u 63. minuti, nakon asistencije Nemanje Bilbije, povećao prednost na 3:0 zahvaljujući Mariju Ćuži.

Velež je smanjio rezultat u 71. minuti, kada je Vasilije Đurić postigao gol za 3:1, no to je bilo sve od domaće momčadi. Zrinjski je rutinski održao prednost i zasluženo odnio tri boda. 

Ovo je bila peta uzastopna pobjeda Zrinjskog nad Veležom u prvenstvenim ogledima.   

Trener Igor Štimac bio je zadovoljan igrom svojih igrača te je istaknuo kako je ovaj susret važna uvertira sa utakmicu u Konferencijskoj ligi protiv Lincoln Red Impsa iz Gibraltara koja se igra sljedećeg tjedna. 

U Sarajevu je odigran veliki gradski derbi između Željezničara i Sarajeva. Bio je to 156. sarajevski derbi, a slavlje je na kraju pripalo Željezničaru koji je na Grbavici svladao Sarajevo 2:0.

Domaće navijače razveselili su brazilski nogometaši Joao Erick i Vinicius Peixoto, koji su svojim golovima odlučili najveći BiH derbi.

Nakon borbenog, ali ne i pretjerano sadržajnog prvog dijela, Željezničar je bolje otvorio nastavak. Inicijativa se isplatila u 62. minuti kada je Joao Erick fantastičnim udarcem pogodio za 1:0 i zapalio atmosferu na Grbavici.

Sarajevo je pokušalo doći do izjednačenja, no u završnici je stigla potvrda pobjede. U petoj minuti sudačke nadoknade Vinicius Peixoto matirao je vratara gostiju i postavio konačnih 2:0.

Ovim trijumfom Željezničar je u 9. kolu WWin lige BiH stigao na vrh ljestvice s dva boda više od Borca, ali i s dvije utakmice više. Sarajevo se, pak, nakon poraza spustilo na sedmo mjesto i sada zaostaje osam bodova za gradskim rivalom.

