U mostarskom derbiju Štimčev Zrinjski svladao Sablićev Velež; Željezničar bolji od Sarajeva

U uzbudljivom susretu igranom na stadionu Rođeni, Zrinjski je poveo već u 17. minuti nakon autogola Veležovog igrača Andra Babića . U 32. minuti, Igor Savić je povisio na 2:0, a Zrinjski je u 63. minuti, nakon asistencije Nemanje Bilbije , povećao prednost na 3:0 zahvaljujući Mariju Ćuži .

Velež je smanjio rezultat u 71. minuti, kada je Vasilije Đurić postigao gol za 3:1, no to je bilo sve od domaće momčadi. Zrinjski je rutinski održao prednost i zasluženo odnio tri boda.

Ovo je bila peta uzastopna pobjeda Zrinjskog nad Veležom u prvenstvenim ogledima.

Trener Igor Štimac bio je zadovoljan igrom svojih igrača te je istaknuo kako je ovaj susret važna uvertira sa utakmicu u Konferencijskoj ligi protiv Lincoln Red Impsa iz Gibraltara koja se igra sljedećeg tjedna.

U Sarajevu je odigran veliki gradski derbi između Željezničara i Sarajeva. Bio je to 156. sarajevski derbi, a slavlje je na kraju pripalo Željezničaru koji je na Grbavici svladao Sarajevo 2:0.



Domaće navijače razveselili su brazilski nogometaši Joao Erick i Vinicius Peixoto, koji su svojim golovima odlučili najveći BiH derbi.

Nakon borbenog, ali ne i pretjerano sadržajnog prvog dijela, Željezničar je bolje otvorio nastavak. Inicijativa se isplatila u 62. minuti kada je Joao Erick fantastičnim udarcem pogodio za 1:0 i zapalio atmosferu na Grbavici.

Sarajevo je pokušalo doći do izjednačenja, no u završnici je stigla potvrda pobjede. U petoj minuti sudačke nadoknade Vinicius Peixoto matirao je vratara gostiju i postavio konačnih 2:0.

Ovim trijumfom Željezničar je u 9. kolu WWin lige BiH stigao na vrh ljestvice s dva boda više od Borca, ali i s dvije utakmice više. Sarajevo se, pak, nakon poraza spustilo na sedmo mjesto i sada zaostaje osam bodova za gradskim rivalom.