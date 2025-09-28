NEZAUSTAVLJIV JE

Petar Musa ne prestaje zabijati: Pogledajte novi pogodak Hrvata u MLS-u

N.M.

28.09.2025 u 06:55

Petar Musa Dallas FC
Petar Musa Dallas FC Izvor: Profimedia / Autor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Portland Timbersi su na domaćem terenu odigrali 2:2 s Dallasom.

Najbolji pojedinac u momčadi Dallasa još je jednom bio povremeni hrvatski reprezentativac Petar Musa koji ne prestaje zabijati.

Portland je stigao u vodstvo krajem prvog dijela kada je Ramiro zabio autogol. Stvari je na početak vratio Musa u 73. minuti kada je sigurno realizirao kazneni udarac. Bio je to Musin već 17. pogodak ove sezone i čak deseti u posljednjih deset utakmica

Domaćini su u 81. još jednom poveli golom Paredesa i činilo se da će bodovi ostati u Portlandu. No, tada se ukazao Julio koji četiri minute kasnije pogađa za 2:2.

Ovim rezultatom, Portland je ostao na sedmom mjestu Zapada te za sada drži mjesto koje vodi u doigravanje. Dallas je trenutačno deseti te će morati krenuti s pobjedama ukoliko želi plasman u iduću fazu.

