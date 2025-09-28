Petar Musa ne prestaje zabijati: Pogledajte novi pogodak Hrvata u MLS-u

Najbolji pojedinac u momčadi Dallasa još je jednom bio povremeni hrvatski reprezentativac Petar Musa koji ne prestaje zabijati.

Portland je stigao u vodstvo krajem prvog dijela kada je Ramiro zabio autogol. Stvari je na početak vratio Musa u 73. minuti kada je sigurno realizirao kazneni udarac. Bio je to Musin već 17. pogodak ove sezone i čak deseti u posljednjih deset utakmica