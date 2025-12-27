Konačno! Liverpoolova skupocjena zvijezda skinula 'kletvu' u pobjedi

Vrlo rano je bilo jasno u kojem će smjeu ići utakmica. Liverpool je dominirao i prijetio, a do gola je konačno došao u 41. minuti kada je Ryan Gravenberch precizno pogodio.

Samo minutu poslije zabio je, ni više ni manje, Florian Wirtz! Rijetko tko je bio meta toliko kritika kao Nijemac koji je ovog ljeta plaćen čak 125 milijuna eura. Ofenzivac jednostavno nije mogao ući u formu pa je zaredao čak 22 utakmice bez gola. Ipak, u 23. susretu konačno je došao na svoje i zabio nakon što ga je sjajno proigrao Hugo Ekitike.

Osim toga, Wirtz je odigrao na zaista zavidnoj razini. Potpuno zasluženo odnio je titulu igrača utakmice, što ne treba čuditi s obzirom na asistenciju, sedam uspjelih driblinga, tri ključna dodavanja i 11 od 13 osvojenih duela.