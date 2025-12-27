Arsenal odgovorio Cityju istom mjerom; utrka za vrh je jako napeta

Momčad Mikela Artete do tri je boda stigla zahvaljujući pogocima Martina Ødegaarda i autogolu Georginia Ruttera , dok je jedini gol za goste postigao Diego Gómez .

Topnici su poveli već u 14. minuti, kada je Ødegaard s ruba kaznenog prostora preciznim udarcem pogodio bliži kut.. Arsenal je nastavio kontrolirati utakmicu, a nagrada je stigla početkom drugog poluvremena. U 52. minuti Declan Rice je ubacio iz kornera, a Rutter nespretno glavom poslao loptu u vlastitu mrežu za 2:0.

Brighton se nije potpuno predao te je u završnici uspio smanjiti zaostatak. Ayari je pogodio stativu, a Gómez je bio najprisebniji u nastavku akcije i pospremio odbijanac za konačnih 2:1. Unatoč tome, gosti nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti u završnici.

Ovom pobjedom Arsenal je ponovno preuzeo prvo mjesto s 42 boda, dva više od Manchester Cityja, dok je Brighton ostao na 12. poziciji s 24 boda. Podsjećamo, City je ranije u danu svladao Forest s 2-1, a istim rezultatom je slavio i Liverpool protiv Wolvesa.