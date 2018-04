Sprema se jedan od najvećih transfera u povijesti nogometa; Real se odriče svojeg genijalca!

U ljeto bi se mogao dogoditi jedan od najvećih transfera u povijesti nogometa. Za Realovog ofenzivnog veznjaka Isca (25) već dugo se piše da je na izlaznim vratima 'kraljevskog kluba'

Španjolski reprezentativac vezan je ugovorom uz Real do ljeta 2022., i to s nevjerojatnom odštetnom klauzulom od 700 milijuna eura, no teško da će ga odraditi do kraja.

Naime, Isco nije u nešto pretjerano dobrim odnosima s trenerom Zinedineom Zidaneom, a isto tako ni sa prvom zvijezdom kluba Cristianom Ronaldom koji ga ne želi u svlačionici pa je rastanak realnost.