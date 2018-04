Prijetnja koju Cristiano Ronaldo ne smije ignorirati: Plati ili ovo neće dobro završiti!

Cristiano Ronaldo našao se u velikim problemima. Španjolski poreznici tvrde kako je portugalski nogometaš na 'privremenom radu' u Real Madridu utajio čak 14.7 milijuna eura poreza, a te svoje tvrdnje spremni su dokazati i na sudu. Ronaldo i dalje tvrdi da nije kriv... No, prema nekim izvorima, dokaže li se da je muljao, prijeti mu čak 10 godina zatvora!

Cristiano Ronaldo posljednjih je mjeseci čak nekoliko puta bio na 'obavijesnim' razgovorima u Poreznoj upravi i Poreznoj policiji, čini se kako su španjolske vlasti - barem onaj porezni dio - odlučile među nogometašima uvesti monetarnog reda. 'Fiskalizacija' primanja najboljih svjetskih nogometaša u tijeku je, nije samo Cristiano Ronaldo na meti poreznih istražitelja, no čini se kako Portugalac pogreške ne priznaje - ako ih je uopće i bilo!

No, iz Porezne uprave i Državnog odvjetništva tvrde kako je Ronaldo svjesno - uz pomoć svojih financijskih savjetnika - osnivao fiktivne tvrtke u poreznim oazama kako ne bi platio porez na novac dobiven od sponzora! Za sada se protiv Portugalca vodi postupak u kojemu je optužen za utaju 14.7 milijuna eura poreza! On odbija priznati krivnju, no...

Prema nekim navodima, španjolski su zakoni poprilično rigorozni, posebice kad je utaja poreza u pitanju. Tako pojedini mediji naglašavaju da bi se Ronaldo - s obzirom na visinu utajenog poreza - mogao suočiti s kaznom do čak 10 godina zatvora! Navodno je Portugalac odbio ponudu za nagodbu, ponuđeno mu je da prizna krivnju, te da u roku od 90 dana plati 29 milijuna eura (14.7 milijuna utajenog novca, te isto toliko kao kaznu zbog počinjenog dijela!).