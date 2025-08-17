Prvi veliki derbi u novoj sezoni pripao Arsenalu; pogledajte gol zbog kojeg su poludjeli u Unitedu

Junak ‘topnika’ bio je Riccardo Calafiori koji je u 13. minuti, nakon gužve poslije kornera, s nekoliko metara poslao loptu iza leđa domaćeg vratara Altaya.

No, ostala je velika sjena na taj pogodak – prije nego što je lopta završila u mreži, William Saliba je očito faulirao Altaya, ali sudac Simon Hooper se nije oglasio.