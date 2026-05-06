ZASJENILI FINALE

'Skandal i sramota!' BiH mediji napali navijače Zrinjskog zbog skandaloznog navijanja tijekom himne

A.H.

06.05.2026 u 18:13

Ultras Mostar
Ultras Mostar Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine između HŠK Zrinjskog i FK Veleža igra se večeras od 18 sati na stadionu Pod Bijelim brijegom u Mostaru, no veliki gradski obračun već je prije početka pao u drugi plan.

Susret koji je trebao biti pravi nogometni praznik dobio je neugodnu uvertiru zbog scena s tribina koje nemaju veze sa sportom.

vezane vijesti

Naime, s dijela tribina čuli su se glasni povici i skandiranje domaćih navijača, koji su nadjačali intoniranje himne i tako poslali ružnu sliku u javnost. S tribina se orilo 'Je*em te Bosno, je*em te ja, Hrvatska moja domovina'. 

BiH mediji odmah su razapeli potez Ultrasa. Tako SportSport piše o skandalu koji je zasjenio finale, dok Klix navodi da se radi o velikoj sramoti za sve uključene.

Umjesto svečanog i dostojanstvenog početka finala, mostarski derbi obilježen je incidentom koji ponovno baca sjenu na bosanskohercegovački nogomet.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZASJENILI FINALE

ZASJENILI FINALE

'Skandal i sramota!' BiH mediji napali navijače Zrinjskog zbog skandaloznog navijanja tijekom himne
LJETNO ČIŠĆENJE

LJETNO ČIŠĆENJE

Dinamo sprema revoluciju na ljeto: Čak 10 igrača napušta Maksimir
bayern

bayern

Stanišić pod sve većim pritiskom u Bayernu: Hoeneßova poruka mora ga zabrinuti

najpopularnije

Još vijesti