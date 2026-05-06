'Skandal i sramota!' BiH mediji napali navijače Zrinjskog zbog skandaloznog navijanja tijekom himne

Susret koji je trebao biti pravi nogometni praznik dobio je neugodnu uvertiru zbog scena s tribina koje nemaju veze sa sportom.

Naime, s dijela tribina čuli su se glasni povici i skandiranje domaćih navijača, koji su nadjačali intoniranje himne i tako poslali ružnu sliku u javnost. S tribina se orilo 'Je*em te Bosno, je*em te ja, Hrvatska moja domovina'.



BiH mediji odmah su razapeli potez Ultrasa. Tako SportSport piše o skandalu koji je zasjenio finale, dok Klix navodi da se radi o velikoj sramoti za sve uključene.

Umjesto svečanog i dostojanstvenog početka finala, mostarski derbi obilježen je incidentom koji ponovno baca sjenu na bosanskohercegovački nogomet.