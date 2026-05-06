Marko Marić na korak do dolaska u velikana iz BiH: Procurile su fotografije

Mediji u BiH već neko vrijeme tvrde da je Marić vrlo blizu angažmana u Željezničaru, koji pod vodstvom novog šefa Sanina Mirvića ima velike planove za sezone koje dolaze.

Upravo je Marić njegov prvi izbor za sportskog direktora, a Klix.ba objavio je danas fotografije njihova sastanka u jednom sarajevskom kafiću.

Navodno je samo pitanje dana kad će Marić i službeno stići u Željezničar, a glavni trener sljedeće sezone trebao bi biti još jedan Hrvat - Ivan Prelec.

Za njegova mandata Dinamo je promijenio tri trenera i doveo niz promašaja. Neki od njih bili su Bogdan Mihajličenko, Maxime Bernauer, Takuya Ogiwara, Maxime Bernauer, Wilfried Kanga i Juan Cordoba, a najveći misterij bio je zašto je Sammyju Mmaeeu dao 840.000 eura plaće i 900.000 eura bonusa za potpis ugovora.

Sve to Marić je navodno radio uz plaću od 30.000 eura mjesečno i on je bio arhitekt momčadi koja je predala naslov prvaka Rijeci. No, bilo je i dobrih poslova poput Nike Galešića, Marka Pjace, Ronaela Pierre-Gabriela i Raula Torrentea, ali među Dinamovim navijačima Marić ima uglavnom vrlo negativnu ocjenu...