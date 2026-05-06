Gradonačelnik Madrida šokirao nakon ispadanja Atletica: 'UEFA nas je izbacila, ne Arsenal'

Njegove su riječi odjeknule španjolskim medijima i društvenim mrežama te dodatno rasplamsale rasprave o suđenju i ulozi UEFA-e. Arsenal je izborio plasman u finale Lige prvaka ukupnom pobjedom 2:1 protiv Atletica, a pogodak Bukaya Sake u uzvratnoj utakmici bio je dovoljan londonskoj momčadi za posljednji korak prema Budimpešti.

No u Madridu se nakon ispadanja manje govori o samoj igri, a puno više o sudačkim odlukama i nekoliko spornih situacija koje su izazvale veliko nezadovoljstvo među navijačima i čelnicima Atletica.

Gradonačelnik Madrida bez zadrške

Posebno oštar bio je gradonačelnik Madrida Jose Luis Martinez-Almeida, poznat kao veliki navijač Atletica. U javnom obraćanju praktički je optužio UEFA-u da nije željela vidjeti Atletico u finalu.

'Kada sam vidio ždrijeb, mislio sam da smo izvukli Arsenal, ali sam pogriješio. Izvukli smo UEFA-u', rekao je Martinez-Almeida i odmah privukao veliku pažnju španjolskih medija.

Tu se nije zaustavio, nego je otišao i korak dalje.

'UEFA je jasno pokazala da nije željela Atletico Madrid u finalu Lige prvaka', poručio je madridski gradonačelnik.

Sporna delegiranja sudaca

Martinez-Almeidu je posebno razljutila odluka UEFA-e da za utakmicu delegira njemačkog suca Daniela Sieberta i VAR suca Bastiana Dankerta. Tu je odluku povezao s borbom Španjolske i Njemačke za dodatno mjesto u Ligi prvaka.

'Nevjerojatno je da su postavili njemačkog suca u trenutku kada se Španjolska i Njemačka bore za peto mjesto u Ligi prvaka. Tko bi osim UEFA-e donio takvu odluku?', zapitao se Martinez-Almeida.

Njegov istup dodatno je podgrijao atmosferu nakon eliminacije Atletica, a u Španjolskoj se već naveliko raspravlja o tome je li riječ samo o frustraciji zbog ispadanja ili o novom ozbiljnom udaru na povjerenje u UEFA-ine odluke.