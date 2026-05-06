Videopoziv koji je digao Madrid na noge: Procurili uvjeti Mourinha za povratak u Real

Ako se dogovor doista postigne, bio bi to jedan od najdramatičnijih trenerskih povrataka u modernoj povijesti nogometa.

Prema pisanju portala Esdiario i novinara Sergija Valentina, Mourinho i Perez održali su videopoziv koji je trajao oko sat vremena. Razgovaralo se o mogućem povratku na Santiago Bernabeu, a sastanku je navodno prisustvovao i Mourinhov dugogodišnji agent Jorge Mendes, ali samo kao promatrač.

Do razgovora dolazi u trenutku kada u Realu raste pritisak zbog razočaravajuće sezone, loših rezultata i sve većih problema unutar momčadi.

Mourinho traži potpunu kontrolu

Mourinho se, prema istim informacijama, ne namjerava vratiti bez jasnih uvjeta. Oni se ne odnose na plaću, nego na ovlasti.

Portugalac traži potpunu kontrolu nad sportskim sektorom, reorganizaciju medicinske službe i pune disciplinske ovlasti nad momčadi. Želi izbjeći kaos i unutarnje sukobe koji su obilježili kraj njegova prvog mandata u Madridu.

Mourinho je Real vodio od 2010. do 2013. godine. Osvojio je La Ligu, Kup kralja i španjolski Superkup, ali njegov odlazak pamtio se i po velikim napetostima u svlačionici.

Navijači podijeljeni

Vijest o mogućem povratku odmah je podijelila navijače Reala. Jedni ga vide kao čovjeka koji može vratiti disciplinu, pobjednički mentalitet i red u svlačionicu.

Drugi se, pak, boje da bi povratak tako eksplozivne ličnosti mogao donijeti nove sukobe i dodatno zakomplicirati situaciju.

Konačna odluka sada je na Perezu. Predsjednik Reala mora odlučiti želi li Mourinhu dati razinu kontrole kakvu u Madridu rijetko tko dobiva.