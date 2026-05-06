španjolci pišu

Videopoziv koji je digao Madrid na noge: Procurili uvjeti Mourinha za povratak u Real

S.Č.

06.05.2026 u 18:02

Jose Mourinho
Jose Mourinho Izvor: EPA / Autor: MIGUEL A. LOPES
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Jose Mourinho ponovno je u središtu velike madridske priče. Portugalski stručnjak sve se ozbiljnije spominje kao kandidat za povratak na klupu Real Madrida, a španjolski mediji pišu da je već razgovarao s Florentinom Perezom.

Ako se dogovor doista postigne, bio bi to jedan od najdramatičnijih trenerskih povrataka u modernoj povijesti nogometa.

Prema pisanju portala Esdiario i novinara Sergija Valentina, Mourinho i Perez održali su videopoziv koji je trajao oko sat vremena. Razgovaralo se o mogućem povratku na Santiago Bernabeu, a sastanku je navodno prisustvovao i Mourinhov dugogodišnji agent Jorge Mendes, ali samo kao promatrač.

Do razgovora dolazi u trenutku kada u Realu raste pritisak zbog razočaravajuće sezone, loših rezultata i sve većih problema unutar momčadi.

Mourinho traži potpunu kontrolu

Mourinho se, prema istim informacijama, ne namjerava vratiti bez jasnih uvjeta. Oni se ne odnose na plaću, nego na ovlasti.

Portugalac traži potpunu kontrolu nad sportskim sektorom, reorganizaciju medicinske službe i pune disciplinske ovlasti nad momčadi. Želi izbjeći kaos i unutarnje sukobe koji su obilježili kraj njegova prvog mandata u Madridu.

Mourinho je Real vodio od 2010. do 2013. godine. Osvojio je La Ligu, Kup kralja i španjolski Superkup, ali njegov odlazak pamtio se i po velikim napetostima u svlačionici.

Navijači podijeljeni

Vijest o mogućem povratku odmah je podijelila navijače Reala. Jedni ga vide kao čovjeka koji može vratiti disciplinu, pobjednički mentalitet i red u svlačionicu.

Drugi se, pak, boje da bi povratak tako eksplozivne ličnosti mogao donijeti nove sukobe i dodatno zakomplicirati situaciju.

Konačna odluka sada je na Perezu. Predsjednik Reala mora odlučiti želi li Mourinhu dati razinu kontrole kakvu u Madridu rijetko tko dobiva.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZASJENILI FINALE

ZASJENILI FINALE

'Skandal i sramota!' BiH mediji napali navijače Zrinjskog zbog skandaloznog navijanja tijekom himne
LJETNO ČIŠĆENJE

LJETNO ČIŠĆENJE

Dinamo sprema revoluciju na ljeto: Čak 10 igrača napušta Maksimir
bayern

bayern

Stanišić pod sve većim pritiskom u Bayernu: Hoeneßova poruka mora ga zabrinuti

najpopularnije

Još vijesti