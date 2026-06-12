Pola Münchena sa zastavama BiH večeras navija: Pogledajte impresivne scene iz Njemačke

Posebno dojmljive scene dolaze iz Münchena, gdje se utakmica Kanade i BiH organizirano prati na otvorenom. Prema pisanju Klixa, više od 2500 navijača okupilo se u Pineapple Parku u Njemačkoj kako bi zajedno bodrilo reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Video pogledajte OVDJE.

BiH se prati gdje god ima dijaspore

Takvi prizori još jednom pokazuju koliko snažnu podršku BiH ima izvan svojih granica. Bosanskohercegovačka dijaspora tradicionalno je iznimno vezana uz reprezentaciju, a velike utakmice redovito se pretvaraju u okupljanja navijača u gradovima diljem Europe i svijeta.

Toronto je, očekivano, u znaku Kanade, no Zmajevi ni ondje neće biti bez podrške. Klix navodi da su navijači BiH već stvorili sjajnu atmosferu u Torontu, dok dodatna podrška stiže iz brojnih gradova u kojima živi bosanskohercegovačka dijaspora.

München poslao snažnu poruku

Okupljanje više od 2500 navijača u Münchenu jedan je od najjačih prizora uoči i tijekom prve utakmice BiH na Svjetskom prvenstvu. Zastave, dresovi i zajedničko praćenje utakmice na otvorenom stvorili su atmosferu koja pokazuje da reprezentacija BiH, bez obzira na udaljenost od stadiona, ima navijačku snagu na gotovo svim kontinentima.

Za Zmajeve je ovo posebna večer - prva utakmica na Svjetskom prvenstvu, protiv domaćina Kanade, pred tribinama na kojima dominiraju kanadske boje. No slike iz Münchena i Toronta jasno pokazuju da se BiH ne prati samo s tribina stadiona, nego i iz srca njezine dijaspore.