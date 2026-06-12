Večer za povijest: Kanada dočekala ono o čemu je sanjala desetljećima

ZA POVIJEST

Večer za povijest: Kanada dočekala ono o čemu je sanjala desetljećima

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 12.06.2026 21:30
  • Objavljeno 12.06.2026 u 21:30
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Izvor: Profimedia / Autor: Curtis Wong / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia
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Kanada je u petak ispisala novu stranicu svoje sportske povijesti.

Dvoboj protiv Bosne i Hercegovine u Torontu nije bio samo utakmica prvog kola Svjetskog prvenstva, već i prvi susret muškog Mundijala ikada odigran na kanadskom tlu.

Povijesni trenutak domaćini su odlučili obilježiti velikim spektaklom. Uoči početka susreta održana je svečana ceremonija otvaranja u kojoj su sudjelovala neka od najpoznatijih imena kanadske glazbene scene, među njima i svjetski poznati pjevač Michael Bublé. Uz njega nastupili su Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi i brojni drugi izvođači.

Posebnu pozornost privukla je Alanis Morissette, koja je izvela kanadsku himnu, dok je himnu Bosne i Hercegovine otpjevao Aleksandar Gajić.

Ovo Svjetsko prvenstvo prvo je u povijesti koje ima čak tri zasebne ceremonije otvaranja, po jednu u svakoj od zemalja domaćina – Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Kanadski dio spektakla održan je neposredno prije utakmice protiv Bosne i Hercegovine na stadionu u Torontu.

Za Kanađane je cijeli događaj imao dodatnu simboliku. Reprezentacija je prvi put u povijesti zaigrala utakmicu Svjetskog prvenstva pred svojim navijačima, što su domaći mediji opisali kao jedan od najvećih sportskih trenutaka u povijesti zemlje.

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