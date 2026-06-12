Reprezentaciji BiH stigla potpora iz Njemačke: 'Želimo vam sve najbolje večeras'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine povela je u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade.

Utakmicu možete pratiti OVDJE.

Uoči dvoboja, podrška Zmajevima stigla je i iz Njemačke. Schalke 04 za kojeg nastupaju Edin Džeko i Nikola Katić na društvenim je mrežama objavio motivacijsku poruku.

"Sretno, Zmajevi! Želimo Edinu i Nikoli sve najbolje večeras", glasi poruka njemačkog kluba, koji se netom prije SP-a vratio u Bundesligu.